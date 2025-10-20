Opinión
20 de octubre de 2025
Explosivas y Criollas fuerzan terceros juegos en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino

Moca igualó la serie B tras vencer 72-64 a Hatillo y Caguas empató la serie C con un 71-59 sobre Isabela

20 de octubre de 2025 - 8:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amanda Paschal (balón en mano), de las Criollas de Caguas, aportó 14 puntos para la victoria ante las Pollitas de Isabela. (Suministrada / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Explosivas de Moca y las Criollas de Caguas empataron a una victoria por bando sus respectivas series de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) para forzar un tercer y decisivo encuentro en ambas llaves.

En el coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas, Moca venció 72-64 a las Ganaderas de Hatillo para nivelar la serie B.

Hillary Martínez rozó el triple-doble con 20 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, secundada por Leigha Brown (18 puntos y 9 rebotes), Ashley Torres (14 unidades) y Samantha Fuehring (13). Por Hatillo, Mckenzie Forbes aportó 20 tantos, Essence Booker 15 y Naomi Hernández 14.

El choque decisivo será este martes en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, de Moca.

En Caguas, las Criollas dominaron 71-59 a las Pollitas de Isabela en el coliseo Roger Mendoza y empataron la serie C.

Amanda Paschal y Asia Taylor lideraron con 14 puntos cada una, mientras Katie Villarini y Jackie Benítez añadieron 11 por igual. Por Isabela, Quionche Carter fue la mejor con 16 y Anisha George junto a Lasha Petree sumaron 10 por cabeza. El tercer y último juego se celebrará el martes en el coliseo José “Buga” Abreu, de Isabela.

La acción de cuartos de final continúa este lunes con dos duelos clave: las Cangrejeras de Santurce (1-0) visitan a las Monarcas de Juana Díaz (0-1) y las Atenienses de Manatí (1-0) enfrentan a las Gigantes de Carolina (0-1). Ambos partidos comenzarán a las 8:00 p.m.

domingo, 19 de octubre de 2025
