Los Mavericks volvieron a perder, esta vez por segunda ocasión frente al encendido Jazz de Utah en tres noches, y el estelar armador Luka Doncic no escondió su frustración ante la mala racha de Dallas.

Doncic anotó 25 puntos y Jalen Brunson tuvo 13 para los Mavericks (8-11) el viernes, que han perdido cuatro al hilo.

“Terrible ... Yo diría que ahora mismo parece que no nos importa, honestamente, si ganamos partidos o no. Simplemente tenemos que tener más energía y más esfuerzo“, declaró Doncic.

“Realmente no hay mucho que decir. Nunca me he sentido así. Tenemos que hacer algo, porque esto no se ve bien. Tenemos que dar un paso al frente y hablar entre nosotros y jugar mucho mejor que esto. Es sobre todo esfuerzo”, agregó.

Debilitados por múltiples lesiones y ausencias de virus esta temporada, los Mavs reconocieron la falta de química después de la derrota del miércoles ante Utah, pero también dijeron que no están jugando lo suficientemente duro. Una vez más, los Mavericks fueron un paso más lentos para perder balones y rebotes en el juego.

“Pensé que jugamos más duro. Simplemente no jugamos bien al principio. Mira, los rebotes ofensivos que obtuvieron, ese fue un gran, gran problema. Y eso es atención al detalle. Eso no fue bueno “, dijo el entrenador de Dallas, Rick Carlisle.

El Jazz mantuvo a los Mavericks de 19-3 en tiros para 12 puntos, el mínimo de la temporada, en el primer cuarto. En un tramo, el Jazz robó el balón en tres posesiones consecutivas de Dallas.

Para el medio tiempo, los Mavericks redujeron la ventaja a 61-45 gracias a los 17 puntos de Doncic en la primera mitad.