¡Fuera las campeones! Atenienses elimina a las Cangrejeras para avanzar a la final del BSNF

Habrá un nuevo campeón, nuevamente, en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las Atenienses de Manatí aseguraron su regreso a la serie final del torneo al vencer, 82-76, a las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce en el cuarto partido de la semifinal A, celebrado en el Coliseo Juan A. Cruz Abreu.

Con el triunfo, Manatí se adjudicó la serie 3-1 y regresa a la ronda de campeonato tras un año de ausencia. Su última aparición fue en 2023, cuando enfrentaron a las Gigantes de Carolina, eventuales campeonas. Las Atenienses, que cuentan con un solo título en su historia (2019), vuelven a tener la oportunidad de alzarse con la corona.

Pamela Rosado lideró la ofensiva manatieña con 16 puntos, mientras que Kaela Hilaire aportó 15, India Pagán 14, Chelsea Mitchell y Kiki Jefferson 13 por igual, y Jessica Jackson cerró con 11 unidades.

PUBLICIDAD

Por Santurce, Brianna Jones fue la mejor con 19 tantos, seguida por Dayshalee Salamán con 16 puntos y 10 asistencias. Becca Tobin añadió 15 unidades y Shae Kelley 13 con 11 rebotes.

Las Cangrejeras dominaron la primera mitad 41-40 y llegaron a despegar de siete puntos (58-51) con un canasto de Kelley en el tercer parcial.

Sin embargo, Manatí reaccionó en los minutos finales del cuarto periodo. Rosado y Mitchell empataron el encuentro a 60 restando 8:20, y luego Jackson, con una canasta desde la pintura, le dio ventaja definitiva a las Atenienses, 71-67, con 3:58 por jugarse. Dos tiradas libres de Jackson sellaron la victoria.

Manatí enfrentará en la serie final al conjunto ganador de la semifinal B entre las Pollitas de Isabela y las Explosivas de Moca. Esa serie se decidirá el sábado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, a las 8:00 p.m., con transmisión en vivo por Punto 2.