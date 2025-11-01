Opinión
1 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Fuera las campeones! Atenienses elimina a las Cangrejeras para avanzar a la final del BSNF

Manatí sacó de contiende a las monarcas defensoras para su primer pase a la serie de campeonato del torneo desde 2023

1 de noviembre de 2025 - 12:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pamela Rosado lideró la ofensiva manatieña con 16 puntos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Habrá un nuevo campeón, nuevamente, en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

RELACIONADAS

Las Atenienses de Manatí aseguraron su regreso a la serie final del torneo al vencer, 82-76, a las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce en el cuarto partido de la semifinal A, celebrado en el Coliseo Juan A. Cruz Abreu.

Con el triunfo, Manatí se adjudicó la serie 3-1 y regresa a la ronda de campeonato tras un año de ausencia. Su última aparición fue en 2023, cuando enfrentaron a las Gigantes de Carolina, eventuales campeonas. Las Atenienses, que cuentan con un solo título en su historia (2019), vuelven a tener la oportunidad de alzarse con la corona.

Pamela Rosado lideró la ofensiva manatieña con 16 puntos, mientras que Kaela Hilaire aportó 15, India Pagán 14, Chelsea Mitchell y Kiki Jefferson 13 por igual, y Jessica Jackson cerró con 11 unidades.

Por Santurce, Brianna Jones fue la mejor con 19 tantos, seguida por Dayshalee Salamán con 16 puntos y 10 asistencias. Becca Tobin añadió 15 unidades y Shae Kelley 13 con 11 rebotes.

Las Cangrejeras dominaron la primera mitad 41-40 y llegaron a despegar de siete puntos (58-51) con un canasto de Kelley en el tercer parcial.

Sin embargo, Manatí reaccionó en los minutos finales del cuarto periodo. Rosado y Mitchell empataron el encuentro a 60 restando 8:20, y luego Jackson, con una canasta desde la pintura, le dio ventaja definitiva a las Atenienses, 71-67, con 3:58 por jugarse. Dos tiradas libres de Jackson sellaron la victoria.

Manatí enfrentará en la serie final al conjunto ganador de la semifinal B entre las Pollitas de Isabela y las Explosivas de Moca. Esa serie se decidirá el sábado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, a las 8:00 p.m., con transmisión en vivo por Punto 2.

Las Cangrejeras, que finalizaron la temporada regular con el mejor récord global (14-4), no pudieron repetir como campeonas, algo que no ocurre en el BSNF desde los cuatro títulos consecutivos de las Gigantes de Carolina entre 2014 y 2018.

Tags
Atenienses de ManatíCangrejeras de SanturceBSNFPamela Rosado
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
