DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Imparable! El Thunder iguala el mejor inicio en la historia de la NBA

Con una racha dominante, Oklahoma City se coloca entre los comienzos más memorables de la liga a la par con los Warriors de 2015-16

11 de diciembre de 2025 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shai Gilgeous-Alexander ataca el canasto ante la defensa de Mark Williams. (Kyle Phillips)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oklahoma City - Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos y el Thunder de Oklahoma City igualó el mejor inicio tras 25 partidos de una temporada de la NBA al doblegar el miércoles a los Suns de Phoenix por 138-89 en los cuartos de final de la Copa NBA.

El récord de 24-1 del Thunder igualó el de los Warriors de Golden State, quienes en 2015-16, ganaron sus primeros 24 compromisos antes de finalmente perder.

Chet Holmgren añadió 24 unidades y ocho rebotes por el Thunder, que estableció una marca de franquicia con su decimosexta victoria consecutiva. El sábado, disputará la semifinal contra San Antonio.

Parecía que este podría ser un partido difícil para el Thunder. La victoria de Oklahoma City por 123-119 sobre los Suns en el grupo de la Copa NBA el 28 de noviembre fue su encuentro más reñido durante su racha de victorias.

Pero la estrella de Phoenix, Devin Booker, se perdió su tercer partido consecutivo debido a una distensión en la ingle derecha. Anotó 21 puntos en el enfrentamiento anterior y expresó en la rueda de prensa posterior que el “secreto ha salido a la luz” sobre la defensa del Thunder, líder de la liga.

Parece que los Suns tienen más enigmas que descifrar. Atinaron un 39.3% de sus disparos de campo y anotaron su total de puntos más bajo de la temporada en la derrota más desigual en la historia de la franquicia.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 16 unidades, pero solo encestó cuatro de 16 tiros. Fue la menor cantidad de puntos que Oklahoma City ha permitido esta temporada.

Jalen Williams encestó un triple al sonar la bocina del medio tiempo para darle al Thunder una ventaja de 74-48. Gilgeous-Alexander anotó 17 puntos en la primera mitad a pesar de solo intentar ocho tiros.

Gilgeous-Alexander llegó a 96 duelos seguidos con al menos 20 puntos. Alcanzó el total con una volcada en un contraataque que puso al Thunder arriba 84-50 con 9:15 restantes en el tercer cuarto.

El base de Phoenix, Grayson Allen, fue expulsado después de empujar a Holmgren y derribarlo al suelo.

Baloncesto NBA Thunder de Oklahoma City Warriors de Golden State
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
