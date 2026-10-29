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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jalen Brunson entra en calor con 38 puntos en la segunda victoria al hilo de los Knicks

El armador campeón de la NBA tuvo su mejor actuación en lo que va de temporada, aportando además siete asistencias

29 de octubre de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja luego de atinar un triple ante los Bulls de Chicago. (David Banks)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Jalen Brunson anotó 38 puntos y repartió siete asistencias por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el miércoles 133-127 a los Bulls de Chicago para lograr su segunda victoria consecutiva.

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El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 13 rebotes por Nueva York, que derrotó a los Pistons de Detroit por 111-97 la noche del martes después de perder sus primeros tres partidos de la temporada.

OG Anunoby aportó 23 puntos, Jordan Clarkson añadió 18 y Landry Shamet terminó con 14.

Towns y Shamet recibieron golpes en la primera mitad. Pareció que Towns se lastimó la muñeca izquierda en una colisión con el alero de los Bulls Noa Essengue, y Shamet se torció el tobillo derecho después de una clavada.

Ambos jugadores se fueron a los vestuarios antes de regresar al partido.

Norman Powell anotó 30 puntos por Chicago con 10 de 15 en tiros de campo. Caleb Wilson consiguió 20 puntos y Matas Buzelis terminó con 17, superando los 2,000 puntos en su carrera.

Los Bulls llegaron a tener una ventaja de hasta 19 puntos en la segunda mitad pero sufrieron su cuarta derrota en cinco partidos esta temporada.

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Bulls de ChicagoKnicks de Nueva YorkNBA
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