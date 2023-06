En un mes y una semana de la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el escolta Jared Ruiz fue cambiado de equipo en dos ocasiones.

El 27 de marzo, pasó de los Indios de Mayagüez a los Grises de Humacao, sotaneros de la Sección B del torneo. El 4 de mayo, fue canjeado de los Grises a los Leones de Ponce, otro equipo en la competencia en el fondo de la Sección A.

Fueron dos sacudidas para el canastero, de 30 años y nueve años de experiencia en el BSN, quien venía de su mejor temporada en la liga al promediar 15 puntos, 5.3 rebotes y 3.6 asistencias por partido con los Indios en el 2022.

Entrar en ritmo con los melenudos no fue fácil. En sus primeros ocho juegos con Ponce, solo anotó 63 puntos, para promedio de 7.9. Ruiz no era el mismo y los Leones agonizaban en la ruta final de la fase regular.

A partir del 29 de mayo, el panorama comenzó a cambiar para los Leones, que ahora tocan las puertas de la postemporada con Ruiz como figura instrumental en un resurgir de último minuto.

En una racha de ocho partidos, Ruiz deslumbró con 154 unidades para 19.2 puntos por cotejo. En tres de estos encuentros, fue el mejor anotador.

En la novena victoria corrida el jueves en San Germán, Ruiz solo tuvo nueve tantos pero marcó cinco corridos en los minutos finales para preservar la ventaja de los ponceños.

“Comencé una temporada con altas y bajas. La ‘cambiaera’ de equipos te saca un poco de enfoque porque cada equipo tiene a dirigentes con filosofías diferentes, camerinos con una química ya establecida. He tenido que adaptarme donde me ha tocado llegar”, dijo el jugador a El Nuevo Día.

“Aquí en Ponce me recibieron con los brazos abiertos. Lo que me ayudó es que con algunos de los muchachos he jugado en otro lado como Jamil Wilson (México) y Thomas Robinson (Nicaragua). Y todo el mundo sabe la química que tengo con Jezreel de Jesús (militan juntos en el Real Estelí). Eso me ayudó a tomar confianza y poder jugar mi juego, que se ha demostrado”, agregó.

La racha positiva de Ponce ha sido bajo el mandato del experimentado dirigente Carlos Morales, quien tomó el equipo luego de renuncias del argentino Sergio Hernández y, posteriormente, Juan Cardona.

Morales reconoció la gran aportación hecha por Ruiz para rescatar la temporada el quinteto de la Perla del Sur.

“Teníamos un buen jugador en Jahvari Josiah pero estaba viniendo del banco y no se estaba encontrado con nosotros. Humacao estaba interesado en él y tuvimos que dar a un buen jugador, una buena persona, por los servicios de Jared. De verdad que no nos ha defraudado para nada. Superó nuestras expectativas. Esperamos a un jugador que nos diera puntos y agresividad en el cuadro regular. Nos da eso, además de defensa y liderazgo. Va para encima todo el tiempo. Cuando el juego está apretado, es cuando mejor juega. Es un atributo bien importante”, apuntó Morales.

Ruiz y los Leones tendrán la prueba más importante de la temporada el domingo cuando viajen a Mayagüez para enfrentar a los Indios en un partido de muerte súbita por el último boleto a los playoffs.

“Le he podido brindarle a los fanáticos la confianza, que voy a dar el todo por el todo para ganar, lo necesario, hasta lo que no pueda, para dar la victoria. Agradecido por el apoyo”, expresó.