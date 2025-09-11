Opinión
12 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jason Collins, primer jugador abiertamente gay en la NBA, enfrenta un reto de salud

Su familia informó que el exjugador recibe tratamiento por un tumor cerebral y agradeció las muestras de apoyo

11 de septiembre de 2025 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA y que ahora se desempeña como embajador de la liga, recibe tratamiento por un tumor cerebral, informó su familia el jueves.

Collins anunció que era gay en 2013, convirtiéndose en el primer deportista públicamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de América del Norte. Se retiró en 2014 después de una carrera de 13 años que incluyó etapas con los Nets de Nueva Jersey, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington y de regreso a los Nets después de que se mudaron a Brooklyn.

Su familia envió un comunicado a la NBA.

“La familia de Jason y él agradecen su apoyo y oraciones y amablemente piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, indicó el comunicado que fue difundido el jueves.

Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes en su carrera. En su mejor temporada, promedió 6.4 puntos y 6.1 rebotes para Nueva Jersey en 2004-05.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
NBABaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
