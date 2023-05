Desde 2008, Josué Nieves no tiraba una bola en ninguno de los tabloncillos del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero está de regreso 15 temporadas después.

Ahora lanza el balón, pero apuntando hacia uno que otro jugador para entregárselo antes de que lo ponga en juego, o al centro de la cancha, tirándolo hacia arriba al inicio de un partido.

Nieves es uno de tres exjugadores del BSN que al presente se desempeñan como árbitros del circuito, junto a Ángel “Rano” Martínez y Joel Curbelo, este último un contemporáneo con Nieves cuando ambos jugaron en el BSN entre principios de los 90 y el 2008.

Y en su retorno a los tabloncillos del patio, el otrora escolta de los desaparecidos Criollos de Caguas ha sido testigo del cambio que ha dado la liga, y no ha evitado sentirse algo raro en su nueva función como oficial.

No es que sea un novato en estas lides, vale aclarar. A sus 46 años de edad, tiene 10 de experiencia en el prestigioso baloncesto universitario de División I en la National Collegiate Athletic Association (NCAA) en Estados Unidos, pero en total son unos 13, incluyendo sus inicios en el básquet de escuelas superiores en el estado de Florida, y tres campañas en la Liga de Desarrollo de la NBA entre 2012 y 2015.

“Me siento muy bien en términos de trabajar nuevamente en la liga, de la experiencia como tal, del calor de la fanaticada. Ya me acostumbré al sistema americano y es un poquito diferente, pero el baloncesto es baloncesto donde quiera. Es más bien el ambiente y el escenario… se siente diferente y uno se siente que está en la casa de uno. Aunque yo no vivo aquí, pero ese calor de la fanaticada y de los juegos me transporta a los tiempos cuando yo jugaba en categorías menores y en el Baloncesto Superior”, dijo Nieves en entrevista con El Nuevo Día.

El otrora jugador formado en los programas de categorías menores de Canóvanas y Carolina, aunque santurcino de nacimiento, debutó en el BSN en 1993, por lo que su estreno como árbitro se dio exactamente 30 años después, esta temporada.

Josué Nieves, aquí en uniforme de los Capitanes, lanzando sobre Carmelo Travieso. (Jose Madera)

Nieves, quien totalizó 14 temporadas como jugador, fue un especialista en defensa y un certero anotador de larga distancia. Y como recuerda el historiador de básquet y exdirectivo de la Federación de Baloncesto, Jorge “Paquito” Rodríguez, todavía posee un récord de efectividad en tiros de tres puntos para una temporada, con un 54.6% en 2004, cuando jugó para los Indios de Mayagüez y tiró de 130-71. De acuerdo a Rodríguez, con esa demostración quebró la marca previa de 53.1%, que databa de 1985 y estuvo en poder de José Sosa.

Con un 44% de efectividad de por vida en triples, todavía sigue siendo el mejor entre los que han acumulado un total de 400 o más canastos de tres puntos.

Nieves jugó las primeras 10 campañas con los Criollos, antes de pasar a los Indios. Luego jugaría con los Capitanes de Arecibo en 2005 y 2006, y tras un año fuera del tabloncillo, regresó en 2008 en uniforme de los Vaqueros. Una lesión de rodilla lo sacó del baloncesto y solo jugó dos partidos con Bayamón.

“No extraño, pero diferente”, respondió cuando se le preguntó si se sentía raro al ver de cerca la liga después de tantos años fuera, pues es prácticamente el mismo tiempo que lleva viviendo fuera de Puerto Rico.

“Es que no pisaba una cancha desde 2008. Sinceramente me lo estoy disfrutando. Llevaba varios años hablando con Aníbal García, y estaba tratando de venir a Puerto Rico. Pero por situaciones de trabajo, o simplemente por asunto de indisponibilidad, no pudimos hacerlo. Este año finalmente, con la flexibilidad que tengo en mi trabajo, me abrió las puertas”, dijo Nieves refiriéndose al supervisor de arbitraje del BSN.

Nieves no vive solo del baloncesto. Labora en la división de ventas internacionales para una firma privada desarrolladora de programas de computación (software) para empresas, por lo que el arbitraje ha sido ya por más de una década un segundo trabajo en medio de una complicada agenda.

“ Me han recibido con mucho respeto. Por eso digo que no me siento extraño, por el calor de la gente. Hay gente que se sienta en el ‘court line’ (laterales) y se levanta y me saluda ” Josué Nieves / exjugador del BSN

No obstante, el trabajo en remoto dijo que le facilitó también en este momento cumplir su anhelo de estrenarse como oficial del BSN.

“Muchos fanáticos me han conocido en diferentes canchas. Para mí es una manera de agradecimiento porque se acuerdan del trabajo que hice con diferentes equipos”, dijo el otrora miembro de las selecciones nacionales juveniles y Sub-21.

“Pero de la misma manera me dan su apoyo y me felicitan, y están contentos con lo que estoy haciendo. Me han recibido con mucho respeto. Por eso digo que no me siento extraño, por el calor de la gente. Hay gente que se sienta en el ‘court line’ (laterales) y se levanta y me saluda”.

“A nadie, ningún jugador le pasa por la mente que va a ser árbitro”, recordó, por otro lado, sobre su caso particular, hasta que el puertorriqueño Félix Martínez se le acercó un día ya residiendo en Florida, y le preguntó si nunca había contemplado el arbitraje. La respuesta de Nieves fue elocuente: “¿Tú estás loco?”.

Nieves no lo tomó muy en serio, pero una semana después se reencontraron y fue él quien esta vez le pidió que le ofreciera más detalles. Así Martínez le explicó cómo registrarse y capacitarse para arbitrar al nivel escolar en el estado. Según relató, para entonces estaba en una de sus últimas dos temporadas en el BSN.

“Jugué mi temporada de 2006 y me transfirieron de mi trabajo para Estados Unidos. En 2007 no jugué. Pero había dejado la puerta abierta en Bayamón por un cambio de Arecibo, y me ofrecieron regresar. Así que cogí esa temporada de arbitraje (en escuelas en Florida) antes de venir (al BSN) para mantenerme en condición. Vengo a Bayamón, y en el segundo juego tuve un resbalón en Fajardo y se me partió el ligamento cruzado anterior. Como fue la segunda vez, cuando suceden esas cosas son mensajes o señales de que hasta ahí llegó tu carrera como jugador”.

Ya habiendo colgado oficialmente sus zapatillas y camiseta de jugador, al tercer año de estar pitando en el básquet escolar, y luego de acumular múltiples de campamentos a los que acudió, se ganó un puesto para trabajar en División I en la NCAA, donde lleva ya una década. Poco antes había pitado en juego de colegios universitarios (junior colleges) y en División II.

Entre sus máximos logros mencionó haber oficiado el partido de campeonato de la NAIA en 2018 en Kansas City, y cuando lo seleccionaron para pitar en la Conferencia del Sureste (SEC) y la American Athletic Conference (AAC). Y admitió que aunque tenía como meta llegar a la NBA, luego de que no le renovaran contrato en la G-League de la NBA, su aspiración actual es pitar en el campeonato de la NCAA, el llamado March Madness.