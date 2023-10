Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Al igual que los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador el pasado verano, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico utilizará los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 como oportunidad para desarrollar varios talentos jóvenes en el Equipo Nacional masculino.

La fecha de octubre-noviembre de esta edición de la justa continental no permitió el reclutamiento de canasteros de renombre del programa adulto boricua, ya que la mayoría están activos en distintas ligas y sus clubes no están obligados a liberarlos.

Ocho de los 12 jugadores para los Panamericanos harán su debut el seleccionado patrio. Estos son Brandon Boyd, William Cruz, Ismael Yomar Cruz, Evander Ortiz, Jorge Matos, Adrian Ocasio, Oenis Medina y Alejandro Avilés.

PUBLICIDAD

Avilés, de 17 años, será el atleta más joven en la historia en debutar con la Selección Nacional.

Completan el grupo, Dimencio Vaughn, Wilfredo Rodríguez, Jordan Cintrón y Matt López, quienes ya han vestido la camiseta patria.

Vaughn, Rodríguez y Cintrón fueron parte del conjunto que ganó bronce en San Salvador 2023.

El dirigente nacional Nelson Colón estará a cargo del grupo junto con los asistentes Rafael “Pachy” Cruz y Jorge Rincón.

“Es un grupo joven. Todo el mundo quiere ver el relevo generacional y le estamos dando la oportunidad a estos muchachos”, dijo Yum Ramos, presidente federativo, a El Nuevo Día.

“Algunos estuvieron en los Centroamericanos y les estamos dando continuidad. Recuerda que estos Panamericanos están fuera de fecha y hace que los colegiales no puedan estar, que los que están en Europa no puedan estar. Siempre supimos que íbamos a llevar un equipo joven, de proyección, para darle el turno al bate”, añadió Ramos

Lo cierto es que no todos los jugadores convocados forman parte del relevo generacional del equipo adulto como Medina, William Cruz, Ocasio, Matos, López y Ortiz. Fueron reclutados ante la necesidad de jugadores.

Yomar Cruz y Avilés sí son jugadores interesantes entre los que debutan.

El grupo salió el sábado hacia la capital chilena. Estuvo una semana practicando en la isla. Puerto Rico debuta el martes contra los anfitriones. El miércoles, chocan contra México y el jueves ante Brasil. En el torneo estará ausentes Estados Unidos y Canadá.

La escuadra masculina ganó plata en Lima 2019. Su último oro panamericano fue Guadalajara 2011, que se jugó también en octubre.

PUBLICIDAD

Ramos no quiso vaticinar el resultado del conjunto. Será la última oportunidad para el baloncesto boricua de subir al podio panamericano en Chile al no obtener medallas en la competencia femenina ni tampoco en ambas ramas de la modalidad 3x3.

“Estamos fuera de fecha. Las mejoras jugadoras y jugadores están en Europa. Arella Guirantes no pudo venir, Mya Hollingshed no pudo venir, India Pagán Briana Jones, Jennifer O’Neal no pudieron venir. Tres del cuadro regular ausentes. Esta fecha es mortal”, apuntó.

“Los muchachos se han preparado bien. Se ve interesante el grupo. Están comprometidos. Es parte de la visión que tenemos, de darles es oportunidad para acelerar ese proceso de desarrollo y madurez. Vamos a ver cómo los muchachos se desenvuelven. Después que tengamos una buena preparación, los muchachos comprometidos y veamos el relevo generacional, el podio o no podio es el resultado final del proceso. Obviamente, siempre queremos estar en el podio. Contentos el con el grupo”, añadió.