Las Cariduras mantienen vivas sus aspiraciones a los playoffs en el BSNF

Las Cariduras de Fajardo superaron este jueves, 86-84, a las Ganaderas de Hatillo en un dramático encuentro que se decidió con tres tiros libres de Zaida González cuando restaban dos segundos en el Coliseo Tomás Dones en la parte final de la fase regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF)

Talia Von Oelhoffen lideró la ofensiva de Fajardo con 25 puntos, mientras que Dontavia Waggoner fue la mejor anotadora de Hatillo con 24 unidades.

El triunfo mantiene a las Cariduras en la lucha por uno de los últimos espacios disponibles para la postemporada.

Fajardo mejoró a 4-12 y Hatillo cayó a 3-13.

Isabela suma su octava victoria consecutiva

Las Pollitas de Isabela derrotaron, 73-60, a las Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo para sumar su octava victoria consecutiva y mejorar su marca a 13-3, consolidándose en el primer lugar.

Quionche “Che” Carter encabezó la ofensiva de las Pollitas con 24 puntos y siete rebotes, mientras que Joyner Holmes fue la mejor anotadora de Carolina con 24 tantos. Las Gigantes colocaron su marca en 11-5.

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Isabela podría asegurar el primer lugar de la serie regular y la ventaja de cancha local durante toda la postemporada con una victoria este sábado ante las Cariduras de Fajardo.

Santurce pone fin a su mala racha

Las Cangrejeras de Santurce rompieron una cadena de seis derrotas consecutivas al vencer, 71-65, a las Monarcas de Juana Díaz.

Shae Kelley encabezó la victoria con un doble-doble de 27 puntos y 10 rebotes, mientras que Tess Amundsen lideró a las Monarcas con 26 tantos y siete rebotes.