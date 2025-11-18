LeBron James regresa a los entrenamientos con los Lakers y decidirá si debuta este martes

El Segundo, California - LeBron James regresó a los entrenamientos con los Lakers de Los Ángeles el lunes, y espera ver cómo se siente después de la práctica antes de decidir si debutará el martes en la temporada.

Cuando James regrese a la alineación de Los Ángeles se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en participar en 23 temporadas. Los Lakers reciben al Jazz de Utah el martes por la noche, pero no vuelven a jugar hasta el domingo.

“Solo estoy tratando de volver a sentirme como yo mismo otra vez”, afirmó James. “Tengo que ver cómo responde mi cuerpo en las próximas 24 horas o más”.

James, de 40 años, no había entrenado con los Lakers desde que desarrolló ciática antes del inicio del campamento de entrenamiento a finales de septiembre, y se perdió un partido inaugural de temporada por primera vez en su vida en el baloncesto.

PUBLICIDAD

El máximo anotador en la historia de la NBA se reincorporó a los Lakers después de su regreso de una gira de cinco partidos, pero James reconoció que aún tiene trabajo por hacer antes de estar en plena forma de juego.

“Mis pulmones se sienten como los de un bebé recién nacido”, expresó James. “Eso es lo más importante: tengo que recuperar mis pulmones a los de un hombre adulto. Mi voz ya está agotada después de un día de estar gritando instrucciones y asignaciones y cosas así. Tengo que hacer que mi voz funcione de nuevo. Será mucho té y descanso esta noche. Se siente bien estar aquí con los chicos. Los extrañé”.

James reveló que tuvo un primer episodio de ciática —dolor en los nervios que van desde las nalgas hasta la parte posterior de las piernas— durante la temporada baja hace dos años. También se torció un ligamento en su rodilla durante la derrota de los Lakers en la primera ronda de los playoffs ante Minnesota la primavera pasada, retrasando su régimen de entrenamiento de temporada baja un par de meses.

“No mucho después de eso (a mediados de junio), comencé a sentir el (dolor) en mi cadera y mi espalda, cosas de esa naturaleza”, comentó James. “Así que todo cambió un poco. Toda mi dinámica cambió en cuanto a cómo iba a prepararme para la temporada, pero todo es una bendición disfrazada”.

Cuando se le preguntó si está libre de dolor, James respondió: “No iría tan lejos”.

PUBLICIDAD

James se unió a los South Bay Lakers de la G League para practicar la semana pasada mientras aumentaba su actividad en la cancha con su primer trabajo de cinco contra cinco desde la primavera pasada. Su regreso al equipo principal el lunes fue una buena noticia para el entrenador JJ Redick.