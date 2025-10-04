Opinión
4 de octubre de 2025
83°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Lo que debes saber del partido de exhibición Heat-Magic en el Coliseo de Puerto Rico

El espectáculo de la NBA regresa este sábado a la isla después de casi dos décadas de ausencia

4 de octubre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paolo Banchero es la gran figura del Magic de Orlando junto a Franz Wagner. (The Associated Press)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El baloncesto de la NBA retornará a Puerto Rico tras casi dos décadas de ausencia cuando este sábado, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Magic de Orlando enfrente al Heat de Miami en el debut de pretemporada para ambas franquicias.

RELACIONADAS

Será la primera vez que el Heat juegue en la isla desde el 2006, año en que enfrentó a los Pistons de Detroit en el mismo escenario.

En aquel entonces, con figuras como Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, así como los veteranos canasteros Gary Payton y Alonzo Mourning, Miami cayó 84-64 ante un Detroit que contaba en sus filas con Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince y Rasheed Wallace, entre otros.

A continuación, lo que debes saber del partido.

Día y hora

El encuentro, cuyos organizadores anunciaron que está ‘sold-out’, se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m.

*Debe descargar su boleto y presentarlo en formato Wallet. No se aceptarán fotos de los boletos para escanear.

Rosters preliminares de ambos equipos en los campos de entrenamiento

Magic:

  1. Paolo Banchero — Alero / Delantero
  2. Franz Wagner — Alero / Escolta
  3. Jalen Suggs — Escolta / Armador
  4. Desmond Bane — Escolta
  5. Anthony Black — Armador
  6. Tyus Jones — Armador
  7. Wendell Carter Jr. — Centro / Delantero
  8. Goga Bitadze — Centro
  9. Tristan da Silva — Alero / Delantero
  10. Jonathan Isaac — Alero / Delantero
  11. Moritz Wagner — Centro
  12. Jett Howard — Escolta / Alero
  13. Jase Richardson — Armador / Escolta
  14. Noah Penda — Alero / Delantero
  15. Orlando Robinson — Centro
  16. Jamal Cain — Alero / Delantero
  17. Colin Castleton — Centro
  18. Justin Minaya — Alero
  19. Lester Quiñones — Escolta
  20. Reece Beekman — Armador
  21. Alex Morales — Escolta / Alero (contrato Exhibit 10)
Alex Morales posee un contrato no garantizado con el Magic de Orlando. El boricua intenta ganarse un espacio en el equipo.
Alex Morales posee un contrato no garantizado con el Magic de Orlando. El boricua intenta ganarse un espacio en el equipo. (John Raoux)

Heat:

  1. Bam Adebayo — Centro / Delantero
  2. *Tyler Herro — Escolta / Armador (no jugará por lesión)
  3. Simone Fontecchio — Alero
  4. Myron Gardner — Alero (contrato dos vías)
  5. Vladislav Goldin — Centro (contrato dos vías)
  6. Kasparas Jakučionis — Armador / Escolta
  7. Jaime Jaquez Jr. — Alero / Delantero
  8. Nikola Jovic — Alero / Delantero
  9. Pelle Larsson — Escolta / Alero
  10. Davion Mitchell — Armador
  11. Norman Powell — Escolta
  12. Terry Rozier — Armador / Escolta
  13. Dru Smith — Armador
  14. Kel’el Ware — Centro / Delantero
  15. Andrew Wiggins — Alero
  16. Precious Achiuwa — Centro / Delantero
  17. Dain Dainja — Delantero
  18. Keshad Johnson — Alero / Delantero
  19. Trevor Keels — Armador / Escolta
  20. Jahmir Young — Escolta / Armador
  21. Ethan Thompson — Escolta (contrato Exhibit 10)
  22. Otras actividades

Si bien se espera la presencia de jugadores de renombre como Adebayo por el Heat, así como las jóvenes figuras emergentes del Magic (Banchero y Wagner), es importante recordar que se trata de un juego de pretemporada. Los entrenadores suelen administrar los minutos de sus titulares para evitar lesiones y evaluar a nuevos talentos.

Allen Iverson, a la izquierda, es defendido por Eddie Jones durante un partido en 2003 en el Coliseo Roberto Clemente. Kevin Pritchard, a la derecha, ataca ante la defensa de Sergei Bazarevich, de los Hawks, en un partido en 1994. Dwayne Wade, del Heat, celebra un canasto.
1 / 16 | Los Sixers, Hawks, Grizzlies y otros equipos de la NBA que han visitado Puerto Rico. Allen Iverson, a la izquierda, es defendido por Eddie Jones durante un partido en 2003 en el Coliseo Roberto Clemente. - VANESSA SERRA DIAZ

Impacto económico

El juego de exhibición entre el Heat y el Magic provocará un impacto de $8.3 millones en la economía boricua, anunciaron las entidades gubernamentales.

BaloncestoNBAMiami Heat Magic de OrlandoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
