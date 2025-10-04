Lo que debes saber del partido de exhibición Heat-Magic en el Coliseo de Puerto Rico

Será la primera vez que el Heat juegue en la isla desde el 2006, año en que enfrentó a los Pistons de Detroit en el mismo escenario.

En aquel entonces, con figuras como Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, así como los veteranos canasteros Gary Payton y Alonzo Mourning, Miami cayó 84-64 ante un Detroit que contaba en sus filas con Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince y Rasheed Wallace, entre otros.

A continuación, lo que debes saber del partido.

Día y hora

El encuentro, cuyos organizadores anunciaron que está ‘sold-out’, se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m.

*Debe descargar su boleto y presentarlo en formato Wallet. No se aceptarán fotos de los boletos para escanear.

Rosters preliminares de ambos equipos en los campos de entrenamiento

Magic:

Paolo Banchero — Alero / Delantero Franz Wagner — Alero / Escolta Jalen Suggs — Escolta / Armador Desmond Bane — Escolta Anthony Black — Armador Tyus Jones — Armador Wendell Carter Jr. — Centro / Delantero Goga Bitadze — Centro Tristan da Silva — Alero / Delantero Jonathan Isaac — Alero / Delantero Moritz Wagner — Centro Jett Howard — Escolta / Alero Jase Richardson — Armador / Escolta Noah Penda — Alero / Delantero Orlando Robinson — Centro Jamal Cain — Alero / Delantero Colin Castleton — Centro Justin Minaya — Alero Lester Quiñones — Escolta Reece Beekman — Armador Alex Morales — Escolta / Alero (contrato Exhibit 10)

Alex Morales posee un contrato no garantizado con el Magic de Orlando. El boricua intenta ganarse un espacio en el equipo. (John Raoux)

Heat:

Bam Adebayo — Centro / Delantero *Tyler Herro — Escolta / Armador (no jugará por lesión) Simone Fontecchio — Alero Myron Gardner — Alero (contrato dos vías) Vladislav Goldin — Centro (contrato dos vías) Kasparas Jakučionis — Armador / Escolta Jaime Jaquez Jr. — Alero / Delantero Nikola Jovic — Alero / Delantero Pelle Larsson — Escolta / Alero Davion Mitchell — Armador Norman Powell — Escolta Terry Rozier — Armador / Escolta Dru Smith — Armador Kel’el Ware — Centro / Delantero Andrew Wiggins — Alero Precious Achiuwa — Centro / Delantero Dain Dainja — Delantero Keshad Johnson — Alero / Delantero Trevor Keels — Armador / Escolta Jahmir Young — Escolta / Armador Ethan Thompson — Escolta (contrato Exhibit 10) Otras actividades

Si bien se espera la presencia de jugadores de renombre como Adebayo por el Heat, así como las jóvenes figuras emergentes del Magic (Banchero y Wagner), es importante recordar que se trata de un juego de pretemporada. Los entrenadores suelen administrar los minutos de sus titulares para evitar lesiones y evaluar a nuevos talentos.

