Lo que debes saber del partido de exhibición Heat-Magic en el Coliseo de Puerto Rico
El espectáculo de la NBA regresa este sábado a la isla después de casi dos décadas de ausencia
4 de octubre de 2025 - 8:00 AM
El baloncesto de la NBA retornará a Puerto Rico tras casi dos décadas de ausencia cuando este sábado, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Magic de Orlando enfrente al Heat de Miami en el debut de pretemporada para ambas franquicias.
Será la primera vez que el Heat juegue en la isla desde el 2006, año en que enfrentó a los Pistons de Detroit en el mismo escenario.
En aquel entonces, con figuras como Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, así como los veteranos canasteros Gary Payton y Alonzo Mourning, Miami cayó 84-64 ante un Detroit que contaba en sus filas con Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince y Rasheed Wallace, entre otros.
A continuación, lo que debes saber del partido.
El encuentro, cuyos organizadores anunciaron que está ‘sold-out’, se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m.
*Debe descargar su boleto y presentarlo en formato Wallet. No se aceptarán fotos de los boletos para escanear.
Magic:
Heat:
Si bien se espera la presencia de jugadores de renombre como Adebayo por el Heat, así como las jóvenes figuras emergentes del Magic (Banchero y Wagner), es importante recordar que se trata de un juego de pretemporada. Los entrenadores suelen administrar los minutos de sus titulares para evitar lesiones y evaluar a nuevos talentos.
El juego de exhibición entre el Heat y el Magic provocará un impacto de $8.3 millones en la economía boricua, anunciaron las entidades gubernamentales.
