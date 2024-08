Los Criollos afrontan el quinto juego de la final del BSN sin Akill Mitchell

“No tengo la más mínima idea. Usualmente, me enfoco en la parte técnico-táctica. Me imagino que la gerencia, si hay una posibilidad de apelarlo, lo harán. Pero a mí no me gusta gastar energías en ese tipo de situaciones. Me mantengo enfocado. No me quiero hacer de ilusiones tampoco. Me estoy preparando para el peor escenario y una vez más nos toca una adversidad y tenemos que meter mano”, declaró Caanen.