Los campeones Nuggets de Denver (0-3) siguen sin ganar un juego en la Liga de Verano de la NBA, pero les gusta lo que están viendo de su pick de primera ronda en el sorteo de novatos, el boricua Julian Strawther.

Strawther, que fue elegido en el turno número 29 del draft, tuvo el miércoles su mejor noche ofensiva en la competición –que se lleva a cabo en Las Vegas– liderando a los Nuggets con 21 puntos en el revés, 96-91, ante el Jazz de Utah.

El alero de 6′7″ lanzó para un 41.2% (7 de 17) en tiros de campo, pero un pobre 27.3% desde el triple (3 de 11).

“Él juega duro. No se esconde. No está acertando sus tiros en este momento, pero eso no ha afectado su nivel de esfuerzo. Lo sigue intentando”, dijo al portal web de los Nuggets el entrenador asistente John Beckett, quien dirige al equipo en Las Vegas.

“Cuando tiene triples abiertos, todavía los está tomando. Aunque los falle, eso es lo que queremos de él”, agregó.

El canastero puertorriqueño, que promedió 15.2 puntos, 6.2 rebotes y un 40.8% desde el triple en su temporada junior con los Bulldogs de Gonzaga en la NCAA, ha tenido un lento inicio ofensivo en la Liga de Verano.

Contra los Hawks de Atlanta, Strawther solo aportó siete tantos para un 15.4% en tiros de campo (2 de 13) y 11.1% desde el triple (1 de 9).

Y si bien logró 15 unidades frente a los Bucks de Milwaukee, tiró un 36.4% (4 de 11) en tiros de campo y 33.3% (3 de 9) desde la línea de tres puntos.

“Sabemos que es un tirador de élite y que los anotará eventualmente”, sostuvo Beckett.

Strawther ve el lado positivo de la situación.

“Obviamente, la bola no ha entrado de la manera en que quisiera, pero he podido impactar el juego de otras maneras. (Por ejemplo) mejorando mi defensa”, destacó por su lado el boricua de 21 años, a Vic Lombardi, de AltitudeTV.

“Venir aquí, defender… Tener el balón en mis manos y no perderlo… Aquí todo el mundo es rápido, grande y habilidoso”, añadió.

En 85 minutos en cancha en tres partidos, Strawther no ha cometido ni una sola pérdida de balón. Además, ha acertado 10 de 13 tiros libres.

Strawther representó a Puerto Rico con 17 años en el Mundial Sub-19, disputado en 2019. Finalizó con un promedio de 22 puntos por cotejo y un 45% en tiros de campo.

El boricua regresará a cancha este viernes cuando los Nuggets se midan al subcampeón Heat de Miami.

Thompson ve por fin acción con los Pacers

Por otro lado, el también jugador boricua Ethan Thompson encestó nueve unidades con dos asistencias en la derrota del miércoles, 98-87, de los Pacers de Indiana ante el Thunder de Oklahoma City.

No jugó contra los Wizards de Washington y tampoco ante el Magic de Orlando.