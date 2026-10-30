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Los Osos de Manatí se mudan a Fajardo tras recibir la aprobación del BSN

La junta de directores autorizó el traslado de la franquicia, que jugará bajo el nombre de los Cariduros a partir de la temporada 2027

30 de octubre de 2026 - 2:50 PM

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Chris Ortiz es uno de los jugadores de la franquicia. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Osos de Manatí dejarán de jugar en la ciudad que representaron durante los últimos años, luego de que la junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) aprobara oficialmente este viernes el traslado de la franquicia a Fajardo.

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La organización pasará a identificarse como los Cariduros de Fajardo, marcando el regreso del baloncesto superior masculino al municipio de la región este de la isla

La decisión pone fin a la incertidumbre sobre el futuro de los Osos, luego de que trascendieran las gestiones para mudar la franquicia, encabezada por el apoderado y cantante Juan Carlos Ozuna Rosado.

“El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informa que su Junta de Directores aprobó el traslado de la franquicia de los Osos de Manatí al municipio de Fajardo, donde operará bajo el nombre de los Cariduros de Fajardo”, informó la liga mediante un comunicado de prensa.

La mudanza representa una nueva oportunidad para Fajardo, municipio que ha contado con distintas franquicias del BSN a lo largo de su historia, aunque sin lograr una presencia continua durante los últimos años.

Una de las últimas etapas fue en 2017, cuando una franquicia procedente de Manatí se trasladó al municipio bajo la administración de Félix “Felo” Rivera y el exjugador Carlos Arroyo. Posteriormente, el equipo fue vendido y trasladado a Carolina en 2021.

Además, Fajardo fue sede de los Santeros de Aguada durante varias temporadas (2021-23), antes de que la franquicia regresara a su municipio de origen.

“El BSN continuará trabajando junto a la administración de la franquicia en los procesos correspondientes a esta transición. Los detalles adicionales relacionados con la operación del equipo serán anunciados oportunamente”, agregó el organismo.

El comunicado de la liga no ofreció información sobre la petición de los Mets de Guaynabo de jugar en el Coliseo de Puerto Rico, después de haber jugado en Gurabo en la pasada temporada.

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