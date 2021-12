Los Piratas de Quebradillas anunciaron el jueves en su cuenta de Twitter que sometieron un cambio al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para adquirir de los Atléticos de San Germán al armador de la Selección Nacional Gary Browne y al prospecto delantero Phillip Wheeler.

San Germán recibiría al delantero Luis “Pelacoco” Hernández, al centro Jorge Bryan Díaz y al escolta José “Money” Rodríguez en un canje que tiene que ser aprobado por la liga.

A su vez, el organismo tampoco ha aprobado el traspaso de los Atléticos de San Germán del apoderado Pedro Ortiz al grupo de sangermeños encabezado por el comerciante José “Cheo” Rivera.

Consultado por El Nuevo Día, Ortiz informó que no estuvo involucrado en las negociaciones entre los Piratas y el grupo de Rivera sobre la movida de impacto.

“Ellos negociaron todo. Me enteré igual que todo el mundo. Me tienen que notificar porque, técnicamente, yo soy el apoderado porque no se ha hecho reunión de junta, aunque sabemos que los van a aprobar. Si me toca firmar algo, pues firmo, porque es parte del acuerdo con ellos para que no tengan atrasos en confeccionar el equipo mientras los aprueban, porque la liga el año que viene va a comenzar más temprano”, dijo Ortiz.

Rivera, por su parte, no quiso hacer declaraciones a El Nuevo Día sobre los planes del grupo con los Atléticos hasta tanto sean aprobados. Rivera fue consultado ante la noticia de que establecieron comunicación con el exjugador de los Atléticos y otrora dirigente del Equipo Nacional Eddie Casiano para que sea el nuevo técnico del quinteto. No negó ni confirmó la información.

Browne, Jugador Más Valioso del BSN en 2017, no juega en el torneo desde 2018 luego de continuar su carrera en el exterior con paradas en Israel, Italia y Turquía. Actualmente, milita con el Petkim Spor Kulübü en la liga turca. Wheeler, de 19 años, hizo su debut en el BSN en 2020, impactando el torneo con su habilidad atlética.

No es la primera transacción este año entre los Piratas y los Atléticos. A principios de año, Quebradillas consiguió de San German al delantero del Equipo Nacional Isaiah Piñeiro. Allans Colón, quien sustituyó a Casiano en la dirección de los Piratas, visitó a Piñeiro en México durante el fin de semana pasado con la Selección jugando en la primera ventana clasificatoria al Mundial.

Hernández y Díaz fueron parte de la plantilla del último campeonato de los Piratas en 2017. Rodríguez, por su parte, pasó este año de los Brujos de Guayama a Quebradillas pero jugó poco por una operación en la mano.