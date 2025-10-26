Manatí sorprende a Santurce en el Clemente para abrir su serie semifinal del BSNF

Las Atenienses de Manatí dieron el primer golpe en la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al imponerse 92-84 sobre las Cangrejeras de Santurce, en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey.

La armadora Kaela Hilaire fue la gran protagonista de la noche con una actuación estelar de 21 puntos y 12 asistencias, liderando la ofensiva manatieña. Le siguieron Chelsea Mitchell con 20 tantos, Pamela Rosado con 19 y 10 pases para anotación, Kiki Jefferson con 14 unidades e India Pagán con 12.

Por las locales, Shae Kelley encabezó el ataque con 22 puntos y 14 rebotes, mientras que Dayshalee Salamán aportó 15 unidades y 12 colaboraciones. Además, Nairimar Vargas encestó 12, Kamaria McDaniel y Becca Tobin sumaron 11 cada una, y Brianna Jones contribuyó con 10 tantos.

Hilaire coronó un avance 8-0 que volteó el marcador 62-59 a favor de las Atenienses con 3:06 por jugar del tercer cuarto. Desde ese momento, Manatí tomó control definitivo del partido, ampliando la ventaja a 72-64 tras 30 minutos.

Aunque Santurce se acercó a un punto, 72-71, con una canasta de Kelley en el último parcial, Mitchell respondió con siete puntos consecutivos, devolviendo el dominio a las Atenienses, 79-71, con 5:32 por jugarse.

Las Cangrejeras habían cerrado la primera mitad al frente, 53-47, pero no lograron contener el empuje visitante en la segunda parte.

El segundo juego de la serie, pactada a un máximo de cinco, será el lunes en el Coliseo Juan Cruz Abreu.