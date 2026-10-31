“Me siento como un niño grande”: LeBron James disfruta su nueva etapa en la NBA

Filadelfia - LeBron James cumplirá 42 años en exactamente dos meses y está en su temporada número 24 en la NBA, un récord. Ya ha jugado los mejores partidos de su carrera.

James ofreció su mejor actuación hasta la fecha —sí, en una muestra pequeña— con los 76ers el viernes por la noche.

James ofreció una actuación memorable contra los Knicks, campeones de la NBA.

En la primera mitad, superó a Mikal Bridges en la zona para anotar una canasta, y en el tercer cuarto persiguió a OG Anunoby para bloquearle un tiro; jugadas que sirvieron como indicios tempranos de que todavía tiene un juego de élite cuando los Sixers más lo necesitan.

Después de que los Sixers dejaran escapar una ventaja de 14 puntos en el último cuarto, fue James, y no Joel Embiid ni siquiera Tyrese Maxey, quien sentenció el partido a favor de los campeones.

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James coronó su mejor partido de la temporada con la canasta que les dio la ventaja a falta de 1:10 para el final, y VJ Edgecombe anotó un triple que les dio la ventaja de cuatro puntos.

James selló la victoria por 98-93 en un partido de la fase de grupos de la NBA Cup con una bandeja y estuvo a punto de lograr un triple-doble con 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

“Ha estado bien”, dijo el entrenador Nick Nurse, “pero ese fue sin duda su mejor partido”.

No hay muchas estadísticas personales significativas que James pueda superar, así que esta tendrá que bastar: igualó a Kareem Abdul-Jabbar como el quinto jugador de mayor edad en la historia de la NBA en registrar un partido de 20 puntos.

No grabarán esa inscripción en la placa del Salón de la Fama.

Pero un quinto campeonato de la NBA con su cuarto equipo, después de haber ganado anillos en Miami, Cleveland y con los Lakers, sería un logro histórico.

Los Sixers han comenzado la temporada con un balance de 5-1, a pesar de que su quinteto titular habitual solo ha jugado junto en tres ocasiones. Ya tienen una marca de 2-0 contra los campeones de la NBA, los Knicks, tras vencerlos en Nueva York en la jornada inaugural.

James firmó un contrato como agente libre con los Sixers en gran parte para divertirse, jugar con amigos cercanos como Maxey y ganar. Tras el primer mes de la temporada, podemos considerar a James invicto en esas categorías.