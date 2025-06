Sólido grupo “del patio”

“A Walter temprano en la temporada le expliqué que el año pasado no tuvo una buena temporada. Tuvo mala suerte. Se lastimó. No encontró ritmo. Este año, desde que firmé, con una de las primera personas que hablé fue con él. Le dije que era pieza clave de lo que nosotros podemos lograr este año. Me dijo que estamos aquí para lo que tú necesites, 'baby’, como habla él. Así ha sido desde el día uno. Agradecido por su profesionalismo, su veteranía, por entender lo importante que es sin importar que salga del banco o no. Ha tenido un nivel bien alto en esta temporada”, aplaudió Colón.