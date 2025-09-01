Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
82°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pollitas de Isabela asumen el liderato del BSNF tras vencer a las Gigantes

Las líderes superaron 74-62 a Carolina, mientras que Moca derrotó a Ponce para empatar en la segunda posición con las Cangrejeras

1 de septiembre de 2025 - 9:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lasha Petree (con el balón) encabezó la ofensiva de las Pollitas de Isabela con 15 puntos. (Suministrada / BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Pollitas de Isabela se colocaron en la cima de la tabla global del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al superar el domingo 74-62 a las subcampeonas Gigantes de Carolina.

La importada Lasha Petree encabezó la ofensiva de las líderes con 15 puntos, mientras que Anisha George y Quionche Carter aportaron 13 cada una. Kaelynn Satterfield sumó 12 unidades y la novata Nina de León brilló con 12 asistencias.

Por Carolina, Teana Muldrow se destacó con 20 tantos, seguida por Aisha Sheppard con 17 y Charity Harris con 14.

En el segundo partido de la jornada, las Explosivas de Moca empataron en la segunda posición con las campeonas Cangrejeras de Santurce tras derrotar 82-70 a las Leonas de Ponce.

Hillary Martínez fue la mejor anotadora por las mocanas con 22 puntos, escoltada por Ashley Torres con 18. Las importadas Samantha Fuehring y Alexis Jennings añadieron 16 y 14, respectivamente.

Por Ponce, Talia von Oelhoffen terminó con 24 unidades y nueve asistencias, Taya Corosdale con 15 y Ariel Colón con 13.

La acción del torneo 2025 continúa este lunes cuando las Ganaderas de Hatillo visiten a las Criollas de Caguas y las Cafetaleras de Yauco se midan a Santurce, ambos partidos pautados para las 8:00 p.m.

Tags
BSNFBaloncestoGigantes de CarolinaCangrejeras de SanturceCriollas de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: