Pollitas de Isabela asumen el liderato del BSNF tras vencer a las Gigantes
Las líderes superaron 74-62 a Carolina, mientras que Moca derrotó a Ponce para empatar en la segunda posición con las Cangrejeras
1 de septiembre de 2025 - 9:00 PM
Las Pollitas de Isabela se colocaron en la cima de la tabla global del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al superar el domingo 74-62 a las subcampeonas Gigantes de Carolina.
La importada Lasha Petree encabezó la ofensiva de las líderes con 15 puntos, mientras que Anisha George y Quionche Carter aportaron 13 cada una. Kaelynn Satterfield sumó 12 unidades y la novata Nina de León brilló con 12 asistencias.
Por Carolina, Teana Muldrow se destacó con 20 tantos, seguida por Aisha Sheppard con 17 y Charity Harris con 14.
En el segundo partido de la jornada, las Explosivas de Moca empataron en la segunda posición con las campeonas Cangrejeras de Santurce tras derrotar 82-70 a las Leonas de Ponce.
Hillary Martínez fue la mejor anotadora por las mocanas con 22 puntos, escoltada por Ashley Torres con 18. Las importadas Samantha Fuehring y Alexis Jennings añadieron 16 y 14, respectivamente.
Por Ponce, Talia von Oelhoffen terminó con 24 unidades y nueve asistencias, Taya Corosdale con 15 y Ariel Colón con 13.
La acción del torneo 2025 continúa este lunes cuando las Ganaderas de Hatillo visiten a las Criollas de Caguas y las Cafetaleras de Yauco se midan a Santurce, ambos partidos pautados para las 8:00 p.m.
