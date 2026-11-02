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Puerto Rico se cuelga bronce en el torneo AmeriCup 3x3 en El Salvador

Los boricuas se treparon en el podio por quinta competencia consecutiva

2 de noviembre de 2026 - 11:02 PM

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Leandro Allende, integrante del seleccionado 3x3 de Puerto Rico, en el torneo AmeriCup 2026. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional 3x3 masculina de Puerto Rico se colgó la medalla de bronce el domingo en el torneo AmeriCup 2026 celebrado en El Salvador.

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Los boricuas derrotaron, 19-17, a Brasil para obtener el tercer lugar. Más, temprano, cayeron ante Canadá, 21-18, por el pase a finales. Los canadienses perdieron en la final frente a Estados Unidos, bicampeón defensor.

El grupo estuvo compuesto por Leandro Allende, Luis Cuascut, Mike Bruesewitz y Bryan González.

Puerto Rico estuvo en el podio por quinto torneo consecutivo. Ganó oro en San Juan 2023, con tres preseas de plata en 2022, 2024 y 2025.

El AmeriCup 3x3 fue inaugurado en 2021, año que Puerto Rico terminó cuarto.

En la rama femenina, Puerto Rico no avanzó de la fase de grupos al perder, 21-16, contra Paraguay y Argentina, respectivamente.

Ariel Colón, Adryana Quezada, Ashley Torres y Katie Villarini compusieron el conjunto.

Tags
FIBA 3x3Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEl Salvador
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