Puerto Rico se cuelga bronce en el torneo AmeriCup 3x3 en El Salvador
Los boricuas se treparon en el podio por quinta competencia consecutiva
2 de noviembre de 2026 - 11:02 PM
2 de noviembre de 2026 - 11:02 PM
La Selección Nacional 3x3 masculina de Puerto Rico se colgó la medalla de bronce el domingo en el torneo AmeriCup 2026 celebrado en El Salvador.
Los boricuas derrotaron, 19-17, a Brasil para obtener el tercer lugar. Más, temprano, cayeron ante Canadá, 21-18, por el pase a finales. Los canadienses perdieron en la final frente a Estados Unidos, bicampeón defensor.
El grupo estuvo compuesto por Leandro Allende, Luis Cuascut, Mike Bruesewitz y Bryan González.
PUERTO RICO 🇵🇷 ARE YOUR #3x3AmeriCup BRONZE MEDALISTS! 🥉🤩 pic.twitter.com/AwK4iqDgzZ— 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) November 2, 2026
Puerto Rico estuvo en el podio por quinto torneo consecutivo. Ganó oro en San Juan 2023, con tres preseas de plata en 2022, 2024 y 2025.
El AmeriCup 3x3 fue inaugurado en 2021, año que Puerto Rico terminó cuarto.
En la rama femenina, Puerto Rico no avanzó de la fase de grupos al perder, 21-16, contra Paraguay y Argentina, respectivamente.
Ariel Colón, Adryana Quezada, Ashley Torres y Katie Villarini compusieron el conjunto.
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