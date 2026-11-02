Puerto Rico se cuelga bronce en el torneo AmeriCup 3x3 en El Salvador

La Selección Nacional 3x3 masculina de Puerto Rico se colgó la medalla de bronce el domingo en el torneo AmeriCup 2026 celebrado en El Salvador.

Los boricuas derrotaron, 19-17, a Brasil para obtener el tercer lugar. Más, temprano, cayeron ante Canadá, 21-18, por el pase a finales. Los canadienses perdieron en la final frente a Estados Unidos, bicampeón defensor.

El grupo estuvo compuesto por Leandro Allende, Luis Cuascut, Mike Bruesewitz y Bryan González.

Puerto Rico estuvo en el podio por quinto torneo consecutivo. Ganó oro en San Juan 2023, con tres preseas de plata en 2022, 2024 y 2025.

El AmeriCup 3x3 fue inaugurado en 2021, año que Puerto Rico terminó cuarto.

En la rama femenina, Puerto Rico no avanzó de la fase de grupos al perder, 21-16, contra Paraguay y Argentina, respectivamente.