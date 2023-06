El equipo de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) le impuso una multa de $2,500 al refuerzo Emmanuel Mudiay tras arrebatarle la tabla de anotaciones al dirigente Allans Colón en el partido de la noche del sábado, frente a San Germán.

El incidente se da en el último parcial, en momentos en que Kenneth Faried bloquea, vía tapón, un tiro de Eric Ayala, y los árbitros proceden a revisar la jugada.

En dicho instante, faltaban 4.15 minutos de juego y los Atléticos llevaban ventaja, 77-64.

Aunque el jugador se disculpó verbalmente con sus compañeros y cuerpo técnico, y a través de las redes sociales, el oficial de prensa de Santurce, Waldo Díaz, confirmó a El Nuevo Día que la sanción económica sería la única, por lo que el jugador continuará en el tabloncillo mañana, lunes, cuando se enfrenten nuevamente a los Atléticos en el quinto partido de los cuartos de final.

PUBLICIDAD

“A mi familia @cangrejerosbasket asumo toda la responsabilidad de lo que ocurrió anoche. Las emociones sacaron lo mejor de mí y no es así como se reacciona en momentos acalorados. Estaba 100% equivocado. El entrenador y yo hemos hablado y me he disculpado, él es nuestro líder y estamos bien, tengo el mayor respeto por nuestro entrenador, cuerpo técnico, compañeros de equipo, entrenadores y fanáticos”, publicó el armador en una historia en su cuenta de Instagram.

Añadió que desea, al igual que la organización y los aficionados, conquistar el campeonato de esta temporada.

No obstante, la conducta de Mudiay no evitó que los Atléticos derrotaran, 85-75, a los Cangrejeros en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán.

Para el exenebeísta, que tuvo 13 puntos y ocho asistencias en 38 minutos de partido, múltiples aficionados solicitaron que se le impusiera variedad de castigos.