Indianápolis — Tyrese Haliburton encestó 29 puntos y los Pacers de Indiana anotaron 16 triples para sostenerse y vencer por 125-119 el miércoles a los Warriors de Golden State y Stephen Curry, quien no terminó el encuentro debido a una lesión en el hombro.

Curry anotó 24 de sus 38 unidades en la primera mitad con los campeones defensores, pero abandonó cuando quedaban 2:04 minutos en el tercer periodo. Los Warriors, que venían de perder ante Milwaukee el martes, tienen ahora foja de 2-12 de visita.

“Mañana le van a hacer una resonancia magnética”, dijo el entrenador Steve Kerr sobre Curry.

“Los entrenadores me dijeron que estaba fuera a la mitad del último cuarto. Solo hablé con él brevemente después del juego, así que aún no he tenido la oportunidad de hablar con él”.

Curry se lastimó durante el tercer cuarto mientras intentaba arrebatarle el balón Jalen Smith, quien chocó contra el brazo de la estrella de los Warriors. Curry inmediatamente agarró su hombro mientras estaba encorvado y fue al vestuario durante el tiempo muerto. El ocho veces All-Star y dos veces MVP no habló con los periodistas.

Bennedict Mathurin agregó 24 tantos por Indiana, que puso fin a una racha de dos derrotas barriendo por primera vez la serie ante los Warriors desde la temporada 2017-18 y por segunda ocasión en una década. Haliburton se recuperó de su peor marca encestadora de la temporada con los Pacers —un punto— al atinar 9 de 17 tiros de campo y cinco triples.

Jordan Poole sumó 20 puntos por Golden State, que ha perdido cuatro de cinco. Los Warriors non contaron con Klay Thompson (rodilla derecha) y Andrew Wiggins (músculo abdominal). Draymond Tuvo un mínimo de campaña de un punto en 27 minutos y lo expulsaron en el cuarto periodo.