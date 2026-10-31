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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Stephen Curry y los Warriors se desquitan de Doncic y los Lakers

Tras recibir una paliza en la fecha inaugural de la temporada, Golden State se repuso de un décifit de 25 puntos para derrotar a Los Ángeles 112-95

31 de octubre de 2026 - 9:38 AM

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Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, festeja tras encestar un triple ante los Lakers de Los Ángeles el sábado. (Justine Willard)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Stephen Curry anotó 31 puntos, repartió seis asistencias y capturó cuatro rebotes por los Warriors de Golden State, que borraron un déficit temprano de 25 unidades y se despegaron de los Lakers de Los Ángeles para imponerse el viernes por 112-95.

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En un partido de la primera fecha de la Copa NBA, Luka Doncic terminó con 37 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, pero los Lakers no pudieron encadenar dos palizas seguidas contra Golden State.

Habían ganado el partido inaugural de la temporada entre ambos equipos la semana pasada en Los Ángeles.

Fue el mayor margen de victoria en la era del reloj de posesión para un equipo que perdía por 20 puntos o más al final del primer cuarto. El 4 de marzo de 1976, los propios Warriors perdían ante los Bulls por 41-18 tras un cuarto y ganaron por 14, 124-110, lo que constituía la marca anterior.

En el cuarto periodo, Curry superó a Dominique Wilkins (26,668 puntos) para colocarse en el decimoctavo puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA.

Brandin Podziemski aportó 21 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, mientras que De’Anthony Melton anotó 16 desde la banca y el también suplente Georges Niang sumó 11 por los Warriors.

NBA

Box Score - Lakers vs. Warriors

GSW 112, LAL 95
JUGADOR PTS 3P TL REB AST STL BLK
L.A. LAKERS
Luka Dončić376-167-87512
Austin Reaves211-62-24511
Matisse Thybulle101-35-53030
Jake LaRavia102-52-42011
Walker Kessler100-02-313205
Sandro Mamukelashvili40-20-07011
Quentin Grimes31-30-23200
Jarred Vanderbilt00-00-03300
Collin Sexton00-30-02111
Chris Mañon00-00-00000
Jaden Hardy00-00-01000
Bronny James00-10-00000
TOTALES 95 11-39 18-24 45 18 8 11
GOLDEN STATE WARRIORS
Stephen Curry318-141-14611
Brandin Podziemski214-93-55621
De'Anthony Melton164-62-25320
Georges Niang113-30-05101
Brandon Williams90-25-52110
Gui Santos90-10-05100
Yaxel Lendeborg61-21-21000
Charles Bassey60-12-24101
Al Horford31-40-02000
Will Richard31-10-03200
Draymond Green20-20-04931
Gary Payton II00-10-04020
Malevy Leons00-00-00000
LJ Cryer00-00-00100
TOTALES 112 22-46 14-17 44 31 11 5
Fuente: NBA
Tags
NBALakers de Los ÁngelesWarriors de Golden StateStephen CurryLuka Doncic
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