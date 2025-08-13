Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
83°bruma
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

True Buckets y T-Mobile le devuelven a Don Bosco materiales y alegría a la comunidad

Repartieron artículos deportivos y repararán la cancha de baloncesto y voleibol

13 de agosto de 2025 - 6:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos adolescentes juegan un improvisado partido en Villa Palmeras. (alexis.cedeno)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Santurce - La cancha de baloncesto de la parroquia San Juan Bosco en Santurce fue impactada este miércoles con materiales de baloncesto por True Buckets, una plataforma de juego estilo streetball, y sus amigos Metro by T-Mobile.

RELACIONADAS

Alrededor de 30 niños y niñas de distintas comunidades cercanas a San Juan Bosco llegan a la parroquia todos los miércoles para jugar y recibir dirección por parte de los líderes feligreses, que es dirigida por la orden Salesianos de la Iglesia Católica.

“Esta es la segunda casa de estos jóvenes. Aquí les damos 15 minutos de valores, pero sobre todo lo que queremos aquí es que jueguen, que se sientan amados y queridos. Lo que queremos es sacarlos de la calle y que tengan aquí una casa”, dijo a El Nuevo Día Rubén González Abreu, líder Salesiano.

Balones, aros, mallas de baloncesto, así como de fútbol y voleibol fueron entregadas a San Juan Bosco. Todos artículos necesarios, de acuerdo a las condiciones en que se encuentran actualmente esos implementos deportivos, según pudo constatar este diario en la visita a la entrega de equipo.

True Buckets y Metro by T-Mobile igualmente están comprometidos a pintar y corregir la superficie de la cancha, que es de cemento, y que está descolorida con áreas agrietadas.

San Juan Bosco urge de este tipo de ayuda, aseguraron sus líderes. Y True Buckets y Metro by T-Mobile retornaron aquí a devolverle a la congregación el espacio que le prestaron para grabar el anuncio para la más reciente campaña publicitaria de la marca, que utiliza a talentos como los jugadores Juan Calzada y Ezequiel Colón, así como a niños de las comunidades de El Checo, Villa Palmeras, Barrio Obrero, entre otras.

Una treintena de niños y niñas fueron impactados con la iniciativa.
Una treintena de niños y niñas fueron impactados con la iniciativa. (alexis.cedeno)

“Estamos profundamente agradecidos con la comunidad de Villa Palmeras, quienes no solo abrieron sus puertas, sino que se convirtieron en facilitadores esenciales durante todo el proceso”, destacó Johan Pastrana, gerente de la marca de Metro by T-Mobile.

True Buckets, además, compartió con los niños de la comunidad, poniendo en práctica su propósito de vida. Y trajo la alegría inherente del deporte.

“Lo que veo es alegría en esta cancha que no se llenaba hacia tiempo. Es algo bien gratificante ver que se está haciendo. Eso es lo que tratamos de llevar alrededor de Puerto Rico. Eso es True Buckets y Metro by T-Mobile”, sentenció Calzada, fundador de True Buckets.

Tags
BaloncestoT-MobileSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: