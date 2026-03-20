Victor Wembanyama anota tiro ganador y los Spurs ponen fin a sequía sin playoffs en la NBA

San Antonio - Victor Wembanyama encestó un tiro de 17 pies con un segundo por jugar y los Spurs de San Antonio aseguraron un puesto de playoffs para poner fin a una sequía de seis temporadas, al vencer la noche del jueves por 101-100 a los Suns de Phoenix.

Wembanyama terminó con 34 puntos y 12 rebotes. Su canasta ganadora coronó una furiosa remontada en el último minuto para asegurar un lugar entre los seis primeros de la Conferencia Oeste.

De’Aaron Fox sumó 23 puntos y Julian Champagnie aportó 14 en la cuarta victoria consecutiva de los Spurs.

Collin Gillespie anotó 24 puntos y Devin Booker consiguió 22 por los Suns. Se mantienen séptimos en el Oeste.

El escolta de los Spurs Stephon Castle fue descartada una hora antes del salto inicial por rigidez en la cadera derecha. Se notó la ausencia de la defensa de Castle, ya que el dúo del perímetro de Phoenix, Booker y Gillespie, se combinó para tirar 15 de 34.

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Phoenix acertó 8 de 16 en triples en la primera mitad.

Booker respondió al anotar siete puntos consecutivos mientras Phoenix recuperaba la delantera. Booker sumó 14 puntos en el tercero.