Las fiestas del dirigente puertorriqueño Alex Cora y los Medias Rojas de Boston por su título de la Serie Mundial los llevó anoche al Gillette Stadium, donde fueron reconocidos por los Patriots de Nueva Inglaterra en su partido ante los Packers de Green Bay en la NFL.

Cora y los jugadores fueron anoche invitados de honor de los Patriots, y tal como hicieron en días recientes en el coliseo de los Celtics de Boston, presentaron el trofeo ante el público de los Patriots. Cora aprovechó la ocasión para retratarse con el quarterback Tom Brady y el dirigente Bill Belichick, quienes juntos han ganado cinco títulos del Super Bowl desde el 2002.

Pero, más que tomarse fotos, Cora también conversó con Belichick y, según reportes, le pidió consejos sobre cómo mantener el enfoque de un equipo campeón.

Según publicó el periodista Peter King en su columna “Football in America”, Cora ha sido un admirador de Bilichick por su manera calmada de trabajar.

“Es muy pensativo. Es calmado, muy calmado. Y eso es lo que la gente dice sobre mí. No enseñar emociones, no alzarse mucho, ni tampoco tranquilizarse mucho. En el momento más importante del juego, ser el mismo”, expresó Cora a King.

Just a couple guys who know a few things about ??s. #GoPats | #DoDamage pic.twitter.com/8VgCpeiIxR