Houston - Alex Cora, dirigente de los Medias Rojas de Boston que está en su primer año estrenándose en dicha posición en el béisbol de Grandes Ligas, celebró su cumpleaños número 43 este jueves de una manera especial: trabajando.

Inmerso junto a su equipo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que dominaban 3-1 sobre los Astros de Houston antes del partido de este jueves en el Minute Maid Park, no hay mucho tiempo al parecer para fiestas.

"Ayer, cuando llegué al hotel Angélica, mi novia me tenía un bizcocho y estaban los papás de ella y 'Motorita' (el exjugador Jesús Feliciano, hermano de Angélica). Me cantaron, y nada... Y ahora los payasos estos, que por poco me cantan aquí ahora y me abochornaron", dijo riendo Cora en el terreno de juego refiriéndose a sus jugadores, mientras observaba la práctica de bateo de su equipo en la antesala al quinto partido de la serie.

Para este mismo día el año pasado, Cora se encontraba activo igualmente en la Serie de Campeonato de la Americana, pero con los Astros como su coach del banco. Pero días antes de su cumpleaños 42, ya había sido entrevistado por los Medias Rojas para el puesto de dirigente, y entonces esperaron a que Cora y los Astros fueran a la Serie Mundial y concluyera su participación para anunciar oficialmente su contratación a principios de noviembre.

Así que en su cumpleaños 43 y próximo a cumplirse el primer aniversario de su contratación, el cagüeño sigue buscando motivos para celebrar, y es alcanzar su pase a la Serie Mundial, algo que consiguió como jugador en 2007 con los Medias Rojas, cuando obtuvo su único anillo de campeón como pelotero.

Ahora intentará que su equipo lo lleve a saborear el triunfo como dirigente para unirlo a su anillo de jugador 11 años más tarde.