“¡Criollos, criollos!”, fueron las palabras que pronunció Cora para ser contestadas con un contundente grito de celebración por parte del público que esperaba ansioso por escuchar al cagüeño durante el recibimiento a los campeones Medias Rojas de Boston hoy, sábado, en el Paseo de las Artes en Caguas.

En su alocución desde la tarima, Cora agradeció a su familia por “lidiar” con él aunque “no es una persona fácil”. Así mismo, elogió el trabajo de su equipo y la gerencia, para luego resaltar el apoyo que ha recibido de su pueblo de Caguas desde sus primeros años en el béisbol.

“Desde que tengo memoria, mi sueño fue jugar en Grandes Ligas, cuando me convertí en Criollo en el 1996, el apoyo de ustedes me hizo mejor pelotero y mejor persona. Sin ustedes nadie me iba a empujar a ser mejor”, dijo Cora al público.

El dirigente boricua arribó a Puerto Rico a mediodía y fue recibido por el gobernador Ricardo Rosselló y el alcalde de Caguas William Miranda Torres, para trasladarse a la fiesta de pueblo que le esperaba.

Cora, quien estuvo acompañado de su hija,Camila, sostuvo el trofeo del Comisionado la Serie Mundial durante el trayecto en caravana hasta el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde luego subió a una tarima con otros jugadores y parte del equipo técnico de Boston.

En un aparte con la prensa, el boricua indicó que fue gratificante ver cómo los Medias Rojas se disfrutaron el evento organizado por el municipio. Dijo sentirse honrado de ser puertorriqueño, de representar a la isla y saber que el pueblo apoya su gesta aunque no necesariamente sean fanáticos de su equipo.

El dirigente, de otra parte, emplazó a la empresa privada a apoyar la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, a preguntas sobre la situación de respaldo del público a las ligas menores. Cora enfatizó que uno de los problemas de la liga es que el sector privado le cierra las puertas a los equipos y los municipios no pueden solos con la responsabilidad económica.

Cerca de las 12:15 p.m. aterrizó un avión de Jet Blue en Puerto Rico con los Medias Rojas y su dirigente Alex Cora. (Vanessa Serra Díaz)

Desde temprano, varios fanáticos esperaron en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín a los chicos. (David Villafañe)

Los seguidores boricuas lucieron camisas y gorras alusivas al equipo de béisbol. (David Villafañe)

El gobernador Ricardo Rosselló también arribó a la base para recibir al equipo de Las Mayores. (Suministrada)

Ya a la 1:00 p.m., un poco más tarde de lo establecido, Cora y los Medias Rojas iban de camino a Caguas, donde una fiesta de pueblo tuvo lugar. (Vanessa Serra Díaz)

En el camino, de San Juan a Caguas, un sinnúmero de policías custodiaron la guagua que transportaba a las celebridades. (Vanessa Serra Díaz)

En la “Ciudad Criolla” miles de personas aguardaban por la llegada de sus estrellas del béisbol. (David Villafañe)

El orgullo boricua por la victoria de Cora, exjugador de Los Criollos, reinó entre los presentes. (Gerald López Cepero)

Los carteles de apoyo a Boston y su dirigente fueron la orden del día. (Vanessa Serra Díaz)

Cora compartió con el pueblo el trofeo de las Grandes Ligas, tal y como prometió al ganar el campeonato. (Vanessa Serra Díaz)

La caravana comenzó en el Metro Mall y culminó en el Paseo de las Artes cagüeño. (Vanessa Serra Díaz)

"El apoyo de ustedes me hizo mejor pelotero", dijo Cora a los boricuas desde el Paseo de las Artes. (David Villafañe)

El dirigente de igual forma agradeció a su familia por “lidiar” con él aunque “no es una persona fácil”. (David Villafañe)

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, otorgó un reconocimiento a Cora durante el festejo. (David Villafañe)

El público respondió con muchos aplausos a las palabras de Cora, quien se mostró siempre sonriente. (Gerald López Cepero)

En la tarima del Paseo de las Artes, Cora posó con el trofeo en repetidas ocasiones. (David Villafañe)

La celebración de pueblo terminó con una conferencia de prensa. (Vanessa Serra Díaz)

Por otro lado, el pelotero puertorriqueño Christian Vázquez tomó el micrófono en tarima para agradecer a la fanaticada y enfatizar que "ha sido un sueño hecho realidad". El receptor resaltó que la energía alegre de Cora y su sintonía con el equipo fue la clave para la temporada de ensueño que tuvieron los Medias Rojas.

Mientras, el lanzador zurdo, Eduardo Rodríguez señaló en un aparte con la prensa que la gesta de Cora demuestra cómo un mánager latino "puede cumplir muchos sueños" y destacó que tener un dirigente que pueda hablar español facilita la comunicación y cercanía con los jugadores latinos.

Asimismo, agradeció en tarima la oportunidad que le dio Cora de ser el abridor del cuarto juego de la Serie Mundial. Los Medias Rojas superaron en ese juego 5-1 alos Dodgers de Los Ángeles.

Durante la celebración, transmitieron un mensaje de felicitación del reguetonero Daddy Yankee a Alex Cora y el equipo. El artista bromeó que será el “el único Yankee en la historia” que felicitará a un Media Roja.