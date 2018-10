Los Ángeles – La contratación de Charlie Montoyo como nuevo dirigente de los Azulejos de Toronto el pasado jueves, un año después de que los Medias Rojas de Boston hicieron lo propio con Alex Cora, al parecer abrió de par en par las puertas para que más técnicos puertorriqueños sean considerados en un futuro.

Montoyo, a diferencia de Cora, sí tuvo experiencia vasta como coach y dirigente en las ligas menores con la organización de los Rays de Tampa Bay, antes de conseguir la máxima posición como técnico, algo que desde hace años se venía mencionando cada vez que se hablaba de posibles candidatos para dirigir.

“He estado diciéndolo por cinco o seis años. Esto no se trata de minorías. No se trata de que él sea latino o puertorriqueño. Charlie Montoyo es un gran hombre de béisbol y ha estado coacheando y dirigiendo por un montón de años. Él incluso está en el Salón de la Fama de Triple A (Liga Internacional). Los Azulejos tienen a un ‘Hall of Famer’”, dijo Cora esta semana durante la Serie Mundial.

Y ahora, con tres dirigentes boricuas en nómina para la próxima temporada 2019, incluyendo a Dave Martínez en los Nacionales de Washington, habrá que ver si alguien más se sumará al club.

“Estoy bien contento por Charlie, una persona bien dedicada al béisbol y con muchos años en este negocio. Sabe muchísimo de este deporte, y es de mi tierra. Estoy seguro que lo va a hacer bien allá”, dijo por su parte Ramón Vázquez, alguien que aspira algún día estar a ese nivel, y quien funge de enlace entre la división de informática de los Medias Rojas de Boston y el cuerpo de entrenadores de los nuevos campeones de la Serie Mundial.

Vázquez reconoció que Montoyo llevaba mucho tiempo en el proceso de desarrollo como entrenador y que tal vez la oportunidad debió haber llegado antes.

De hecho, Montoyo fue considerado para dirigir a los Rays tras la salida de Joe Maddon rumbo a los Cachorros de Chicago. La gerencia de Tampa optó por Kevin Cash, quien luego reclutaría a Montoyo como coach de la banca.

Larga carrera en liga menor

Pero no fue de la noche a la mañana. Estuvo dirigiendo 18 años en el sistema de liga menor. Fue ascendido al cuerpo de entrenadores del equipo de Grandes Ligas de Tampa para la campaña de 2015 como coach de tercera, donde estuvo tres temporadas hasta 2017, tras lo cual fue nombrado coach del banco para la temporada 2018.

“En realidad he visto muchos que debieron darle la oportunidad también. Eduardo Pérez se merece una oportujnidad, Santos Alomar (hijo) también lleva coacheando primera base mucho tiempo (Cleveland). Siempre pienso que los catchers tienen esa mente para poder dirigir”, destacó Vázquez sobre quienes él considera son otros nombres que podrían continuar haciendo ruido como futuros candidatos.

Josué Espada, coach de banco de los Astros de Houston, es otro que ha sonado con fuerza e incluso fue entrevistado por varios equipos durante este mes, y es uno de los candidatos para dirigir a los Vigilantes de Texas, el único equipo que resta por llenar la vacante de piloto para el 2019.

“Charlie estuvo muchos años en Triple A y le fue muy bien en la organización (Tampa). Es una organización que creció muy bien cuando él estaba en Triple A”, agregó Vázquez.

Eddie Romero, ayudante del gerente general de los Medias Rojas, y vicepresidente senior de la organización, dijo que llamó para felicitar por la contratación de Montoyo al vicepresidente de operaciones de béisbol de Toronto, Ben Cherington, quien antes estuvo en Boston como gerente general.

“En verdad es tremenda adquisición para Toronto. Una pena que tenemos que enfrentarnos contra ellos ahora. Pero le deseo mucho éxito a Charlie. Se lo merece. Es tremendo trabajador y ha aprendido bajo alguno de los mejores managers de Grandes Ligas”, reconoció Romero.

Cuando se le preguntó qué le augura a Montoyo, considerando que Toronto está en una división tan fuerte como el Este de la Liga Americana, y no tienen un equipo tan contendor como el que heredó Cora en Boston, Romero no descartó que pronto puedan estar en una postemporada.

“Ellos tienen y saben que hay un poquito de trabajo que hacer”, contestó Romero refiriéndose a la gerencia de los Azulejos, que llegaron a 35 juegos del primer lugar del Este, con récord perdedor de 73-89. “Pero tienen buenos muchachos en liga menor. Algunos de los mejores prospectos de todo el béisbol están en esa organización, y también tienen mucha gente en esa gerencia que tiene mucha experiencia, y que sabe el plan que quiere desarrollar. No creo que tarden mucho tiempo para que tengan un equipo que esté peleando para los playoffs”.

Montoyo tendrá a su cargo un equipo con buenos prospectos como el dominicano Vladimir Guerrero, Jr., hijo del integrante del Salón de la Fama, y el cubano Lourdes Gurriel, hermano del jugador de cuadro de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel.

Alex Cora alaba su talento para enseñar

Cora por su lado, destacó como uno de los principales atributos de Montoyo su capacidad para enseñar.

“Hay un montón de jóvenes peloteros que ellos van a tener en los próximos años (en Grandes Ligas) y van a impactar el juego. Pero él es el tipo indicado y estoy orgulloso de eso”, dijo Cora.

“Hay solo 30 trabajos (de dirigente en Grandes Ligas) y hay 30 dueños. Y ellos van a contratar a quienes ellos sientan que es capaz. Y la única diferencia en los últimos dos años, es que ellos (Nacionales de Washington) vieron en Davey (Martínez) un dirigente capaz, la gente en Boston me vio de esa misma manera, y ahora Toronto lo hace con Charlie”.