Gurabo – Los Criollos de Caguas tuvieron en la noche del sábado en el dugout del equipo local a un dirigente ‘refuerzo’ de las Grandes Ligas, recién coronado en la Serie Mundial hace dos meses. Pero no llegó para comandar el equipo, que al momento se encuentra en el sótano de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“¿Por qué tú bateas .400 con corredores en posición de anotar y bateas de 45-2 sin nadie en base. Sin nadie en base bateando .080, ah? Tienes que llegar a base”, le dijo el flamante piloto de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, a David Vidal, en un tono que parecería de regaño, pero que en realidad fue más en tono de broma con el jugador de los Criollos.

Así, sin mucha fanfarria y como si fuera un miembro más de la plantilla actual de los Criollos,

Cora llegó al estadio Evaristo “Varo” Roldán de Gurabo y enseguida se confundió entre los jugadores de los bicampeones, previo al partido en que recibieron la visita de los Indios de Mayagüez.

En la antesala, finalmente la LBPRC pudo hacer el acto de reconocimiento oficial a Cora para dedicarle la temporada del 80 aniversario del organismo.

“Siempre es bueno venir aquí. Esta es mi familia. Siempre he dicho que la Liga de Béisbol Profesional fue donde me hice, fue donde aprendí no solo como jugador, sino también como dirigente. Esos dos años que dirigí en Caguas fueron tremenda escuela. Supercontento y honrado que me dediquen la temporada el día de hoy (ayer)”, djio Cora en un aparte con El Nuevo Día.

Como parte del acto, el piloto de los Medias Rojas recibió una placa de la liga, de manos de su presidente José Antonio Flores Galarza y otros reconocimientos de parte de varias figuras.

Entre los presentes, también estuvo el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, quien describió a Cora como “un orgullo no solo de Puerto Rico, sino de toda Latinoamérica”.

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, también le obsequió una placa a Cora y aseguró que el nativo de Caguas es un hijo adoptivo de su municipio.

Cuando Cora se dirigió entonces a los presentes, le habló informalmente a los fanáticos, no a manera de discurso. Resaltó lo importante que fue para él esta liga de béisbol invernal para su formación como jugador, gerente general y dirigente. Destacó y recordó cómo ese mismo orgullo por Caguas, su ciudad, lo reconoció públicamente en Estados Unidos cuando levantó el trofeo de campeón en la Serie Mundial en Los Ángeles, y era entrevistado en televisión nacional.

“Soy un chamaquito de la calle 14 F12 de Villanueva de Caguas, y eso nunca va a cambiar”, agregó, despidiéndose al final con un “son las 7:00, vamos a ver béisbol, les doy las gracias, gócense el espectáculo. De Caguas pal mundo”, dijo Cora, quien en la mañana también participó en una clínica para niños y jóvenes, junto a varios miembros del cuerpo técnico de los Medias Rojas y al antesalista dominicano Rafael Devers.

Durante el acto también se le entregó el Premio Pedrín Zorrilla que este año compartió con el jugador Javier Báez, de los Cachorros de Chicago.

“Alex como todo el mundo sabe es una persona extraordinaria, sumamente humilde y sobre todo un conocedor de este deporte. Y más aun, no solamente por todos sus logros, sino que Alex ha cambiado totalmente la dirección de postemporada del béisbol allá en Estados Unidos. La manera que él dirigió, vimos a un Alex Cora innovando en la manera de dirigir en postemporada”, dijo el propietario de los Criollos, Raúl Rodríguez.

Y como hacía cada temporada en el viejo estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas, destruido por el huracán María, Cora subió al palco VIP del Varo Roldán de Gurabo para ver a sus Criollos, últimos en la liga con récord de 8-15.

“No he podido venir como acostumbro, a verlos jugar. Pero los sigo en las redes sociales y en la radio. No estamos en un buen momento, así que si Dios quiere, les traigo un poquito de suerte a los muchachos y empiezan a jugar la pelota de la manera que saben hacerlo”, concluyó Cora.