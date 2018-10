Los Ángeles – El puertorriqueño Alex Cora levantó anoche el trofeo de campeón de la Serie Mundial, y, de inmediato, expresó su deseo de llevarlo a la tierra que le vio nacer.

Cora hizo historia al convertirse en el primer dirigente boricua en conquistar el cetro del Clásico de Otoño cuando los Medias Rojas de Boston derrotaron 5-1 a los Dodgers de Los Angeles en el quinto partido de la serie.

Steve Pearce, quien sacudió dos jonrones en la victoria, fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie.

A la conclusión del partido, Cora y los restantes integrantes de la novena bostoniana festejaron en grande el primer título de la franquicia desde el 2013 y el noveno en su historia.

“No sé que está pasando en Boston ahora mismo, pero creo que deben estar volviéndose locos como en Puerto Rico”, dijo Cora tras el partido. “No me puedo imaginar lo que está pasando en Boston ni me puedo imaginar lo que está pasando en mi isla, pero esto es para ustedes. Felicitaciones”.

Al preguntársele lo que sentía en ese momento al representar a Puerto Rico, y al recordar el avión con suministros que pidió para la isla tras el paso del huracán María, Cora respondió que “esto es sorprendente. Yo soy de Caguas, Puerto Rico y no creo que mucha gente sepa donde eso queda. Solo quería ayudar a mi gente. Pero lo próximo que le voy a pedir a los propietarios es si pudiésemos llevar este trofeo a mi isla, sería grandioso”.

Precisamente, el Municipio de Caguas informó la semana pasada que están en el proceso de organizar un recibimiento para Cora y para el equipo de los Medias Rojas que incluirá una caravana hasta Caguas y una fiesta de pueblo.