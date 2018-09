Boston— Las pizarras electrónicas del Fenway Park mostraron un texto que decía: “100 VICTORIAS”. Los Medias Rojas habían alcanzado una cifra que lograron por última vez cuando Ted Williams volvió de la Segunda Guerra Mundial.

Pero David Price estaba ya interesado en conseguir el triunfo número 101 de la temporada.

“Eso es lo que hemos hecho todo el año. Por eso hemos tenido 100 triunfos”, dijo Price el miércoles luego de conducir a Boston hacia un triunfo por 1-0 sobre los Azulejos de Toronto.

Los Medias Rojas no habían acumulado este número de triunfos desde la temporada de 1946.

Price (15-6) ganó su sexta decisión consecutiva, al tolerar tres hits y recetar siete ponches. Invicto en 11 aperturas desde el 1 de julio, Price se marchó luego de realizar 92 pitcheos.

Tenía la ventaja a raíz de que el dominicano Rafael Devers anotó en un lanzamiento descontrolado de Aaron Sánchez (4-6) en el quinto acto.

Craig Kimbrel sacó tes outs para su 39no salvamento en 44 oportunidades.

La hazaña de los 100 triunfos fue conseguida por el boricua Alex Cora, un manager debutante. Ello no ocurría desde 2003, cuando el dominicano Felipe Alou lo consiguió en su primera temporada al frente de los Gigantes de San Francisco.

Alex Cora is the fifth manager in MLB history to win 100 games in his first year as manager.



Should the Red Sox go at least 10-6 the rest of the way, Cora would pass Ralph Houk (1961 Yankees) for the most wins by a rookie manager in MLB history. pic.twitter.com/ICH3ZNPglH