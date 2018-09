El dirigente de los Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Alex Cora, reafirmó la meta que tiene el equipo al jugar la postemporada en octubre, pero aseguró que se tomaría una pausa para apreciar y celebrar lo que aconteció la noche del lunes.

Los Medias Rojas rompieron el récord de victorias de la franquicia el lunes, al llegar a 106 con un triunfo 6-2 sobre los Orioles de Baltimore en el Fenway Park.

"Piensas en toda la historia del juego y en la historia de esta franquicia", dijo a la prensa el dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora, tras el triunfo de Boston. "Ser parte de esto, no puedo ni siquiera explicarlo. Debemos hacer una pausa y disfrutar esto", agregó Cora, quien está en su primer año como dirigente.

"Sabemos lo que queremos hacer en octubre, pero esto... que nosotros lo hayamos logrado es algo asombroso".

Con el resultado, Boston aseguró la ventaja de equipo local para todos los playoffs. También se aseguró terminar la campaña con la mejor marca de las Mayores esta temporada, por lo que también tendrá ventaja de local en la Serie Mundial, si el equipo llega tan lejos.

Los Medias Rojas abrirán la serie divisional en el Fenway Park el 5 de octubre, contra el ganador del juego de wild cards entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland.

HISTORY! The Red Sox won their 106th game of the season -- the most in franchise history. Here's what Alex Cora said after the game. pic.twitter.com/Lsu8Hu1OQy