Los Angelinos de Los Ángeles anunciaron hoy la contratación del boricua Jesús “Motorita” Feliciano como coach de primera base para la próxima campaña.

Feliciano, quien hizo su carrera como pelotero en la Liga Menor y tuvo una corta experiencia en las Mayores, reaccionó emocionado con el anuncio y adelantó que se mantendrá como entrenador del banco de los Gigantes de Carolina en el torneo invernal puertorriqueño.

“Voy a estar como coach de primera; trabajé con los outfields y base running. Estoy muy contento. Me enteré en medio del juego del domingo”, dijo Feliciano a El Nuevo Día.

“Tuve una entrevista con ellos la semana pasada y gracias a Dios se dio eso", contó.

Feliciano estuvo en los pasados años trabajando en el sistema de liga menor de los Cachorros de Chicago como instructor y como dirigente.

“Es mi primera experiencia como coach en las Grandes Ligas. Tengo que darle mucho crédito a la organización de los Cubs y las gracias porque me dieron la primera oportunidad de cochear. Estuve cuatro o cinco años que me hicieron crecer no solo dentro del terreno de juego sino fuera. Estuve rodeado de muchas gente buena” agregó.

Feliciano se une a otro nutrido grupo de entrenadores puertorriqueños en las Mayores como Sandy Alomar Jr, Luis “Papa” Rivera, Alex Cintrón y José David Flores, entre otros.

“Es un buen momento. Los años que he estado como coach me ha servido de experiencia. Llegó el momento para tomar esa oportunidad que se me está dando y seguir abriéndole puertas a todos nosotros (boricuas). Estas oportunidades se están abriendo gracias al trabajo que están haciendo las personas que han tomado puestos como este”, agregó Feliciano, mencionando a Alex Cora, quien se consagró como dirigente de los Medias Rojas de Boston.

Por otro lado, Feliciano reiteró que cumplirá con su compromiso como coach del banco de los Gigantes.

“Me quedo con Carolina. Ya yo hice este compromiso. Le doy crédito a todas esas personas que tratan de seguir empujando y ayudando a la liga. Para nosotros es un deber seguir aportando de una manera u la otra a nuestra liga. Para mí, es un compromiso estar ahí. Es un deber porque si no es por esta liga yo no estaría donde estoy ”, puntualizó.