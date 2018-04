Denver— Tras recibir un pelotazo, Nolan Arenado corrió enfurecido hacia el dominicano Luis Perdomo, lo que desató una riña que derivó en cinco expulsiones el miércoles, durante el encuentro que los Rockies de Colorado ganaron por 6-4 a los Padres de San Diego.

Cuando Arenado estaba a punto de llegar al montículo con intenciones de pelear, Perdomo le arrojó su guante, sin golpearlo. El pelotero de los Rockies lanzó un par de puñetazos contra el pitcher de los Padres, quien retrocedía. Ninguno de los golpes pareció dar en el blanco.

Benches clear, punches thrown in Padres-Rockies game with Nolan Arenado and Luis Perdomo in the center of it. pic.twitter.com/6cItcDc8Td