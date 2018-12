El boricua Edgar Martínez ha tenido un buen arranque en su último año de elegibilidad para ingresar al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown al publicarse las primeras boletas.

Divulgados los votos de 19 miembros (4.6%) de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, el otrora bateador designado de los Marineros de Seattle ha recibido el voto en cada boleta, hasta ayer. Y lo más favorable para el doradeño es que cinco escritores que no le dieron el voto el pasado año, ya han hecho público que lo seleccionaron este año en sus respectivas papeletas.

“Creo que debe de darse este año. La situación va positiva para él. Según supe cuatro escritores que no votaron por Edgar en el pasado este año le dieron el voto. Eso es positivo”, dijo ayer su primo y actual coach de los Cangrejeros de Santurce, Carmelo Martínez, a El Nuevo Día.

Martínez necesita al menos el 75% de los votos para poder ingresar al recinto de los inmortales. El año pasado, finalizó con 70%. Faltaron apenas 20 votos.

“No he hablado con él. Yo sé que ha dicho que no tiene presión, pero sé que tiene que estar pensándolo todo el tiempo. Yo no quiero estar llamándolo y preguntándole. Sé que mucha gente va a estar pendiente a eso. Él sabe que es su último año y como esperamos todos nosotros que somos amigos y puertorriqueños que este sea el año para darnos ese viajecito a Cooperstown”.

Los nombres de la clase del 2019 serán dados a conocer el 22 de enero.