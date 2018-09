Washington — Más de tres horas y media antes de iniciar lo que se avizoraba como su último juego como local en el Nationals Park, Bryce Harper se paró frente a su casillero y echó un vistazo al conocido jersey blanco con la curveada “W” al frente y su apellido atrás.

Harper, quien podría convertirse en agente libre tras el final de la temporada, se puso entonces su uniforme completo. De hecho, fue el único jugador listo con tanta anticipación antes de la victoria 9-3 de los Nacionales de Washington, en su último juego de temporada en casa, sobre los Marlins de Miami.

El duelo se dio por concluido después del séptimo inning por la lluvia.

La tormenta llegó, naturalmente, cuando Harper estaba parado en el círculo de espera mientras se marcaba el último out del séptimo capítulo.

“Sabía que quería salir y ponerme el ‘uni’ de inmediato y sólo valorar ese momento, sea o no la última vez”, dijo el jardinero antes del juego. “Realmente no puedo pararme aquí y decir que es un ‘adiós’ o algo así porque nadie sabe. Nadie sabe qué me deparará el receso después de la temporada”.

Fue recibido con carteles de los fans, aplausos y gritos de “¡Vamos, Harper!” cada vez que se paraba a batear. No fue un juego muy afortunado para el astro, que se fue de 4-0 con un par de ponches.

Si, en efecto, éste fue un “adiós” para Harper, también se puede considerar una “bienvenida” para alguien en quien los Nacionales han confiado para reemplazar a su jardinero, el novato de 21 años Víctor Robles. El dominicano pegó cuatro hits en un mismo juego por primera vez en su incipiente carrera, incluido un jonrón de tres vueltas y un doblete que empujó otro par. Para finalizar, robó una base.

Los Nacionales _ 81-78 y, como los Marlins, fuera de los playoffs _ cierran la temporada con una serie de tres juegos en Colorado.

El triunfo fue para el dominicano Wander Suero (4-1) y la derrota para el taiwanés Wei-Yin Chen (6-12)

Por los Marlins, los venezolanos Rafael Ortega de 3-0, Miguel Rojas de 2-1. El dominicano Magneuris Sierra de 1-0.

Por los Nacionales, los dominicanos Robles de 5-4 con una anotada y cinco impulsadas, Juan Soto de 4-2 con una anotada. El venezolano Adrián Sánchez de 4-3 con dos anotadas.