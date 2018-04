La molestia de un pie que sentía el santaisabelino Carlos Correa al parecer no es tan seria como se pensaba, y si había dudas el campocorto boricua las pulverizó esta noche.

Correa no solo comenzó jugando el encuentro ante los Orioles de Baltimore en el Minute Maid Park, hogar de los Astros de Houston, sino que en la misma primera entrada del partido se anotó un cuadrangular dentro del parque que produjo dos carreras.

Con José Altuve en primera base y dos fuera, Correa disparó un lanzamiento de Mike Wright Jr. a lo profundo entre el jardín central-izquierdo que el patrullero Trey Mancini no pudo capturar frente a la verja.

La pelota rebotó rápidamente hacia el jardín central y Adam Jones, quien ocupa esa posición y estaba justo al lado de Mancini, tuvo que ir a buscarla, lo que le dio a Correa la oportunidad de recorrer el diamante completo.

También ayudó a Correa la velocidad que desplegó en su corrido, la cual según Statcast es la más rápida de los Astros desde el 2015. Este pisó las cuatro bases en 16.39 segundos, mejorando los 17.97 segundos de Jake Marisnick en el 2015.

.@TeamCJCorrea's toe appears to be feeling all right!



The @astros shortstop raced around the bases in 16.39 seconds on his inside-the-park homer, marking the club's fastest HR since #Statcast began tracking in 2015. pic.twitter.com/RWytxOiBel — #Statcast (@statcast) April 4, 2018

Además, fue el primer jonrón dentro del parque de los Astros en tres años y medio y el cuarto en la historia de la novena desde que se mudaron en el 2000 al Minute Maid Park.

Pese a que se lastimó el domingo contra los Vigilantes de Texas al rebotarse un foul hacia su pie el domingo y se lo agravó el lunes fildeando una bola, dijo antes del juego que quería salir a jugar luego de recibir su anillo de campeón de la Serie Mundial.

“Quiero estar allá afuera con mi equipo en un día especial, en una ocasión especial. Uno nunca sabe si ganará otra vez”, le dijo Correa a MLB.com antes del partido. “Realmente quiero salir a jugar, y creo que estaré bien”.