El campocorto de los Astros de Houston Carlos Correa se sometió a una operación en la nariz el lunes pasado para mejorar su respiración durante el corrido de bases en los partidos, informó CBS Sports.

La intervención fue para corregir una desviación en el tabique nasal.

"Los últimos tres días han sido difíciles. Obviamente, para respirar. Pero, al final del día es para bien", dijo Correa en un vídeo publicado por Brian McTaggart, reportero de los Astros, durante un evento benéfico en el Minute Maid Park.

Correa on the surgery on his nose pic.twitter.com/0wihNoICWq