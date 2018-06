Cleveland, Ohio — El abridor venezolano Carlos Carrasco, de los Indios de Cleveland, será sometido a análisis adicionales tras recibir un pelotazo en el codo derecho y fue incorporado a la lista de peloteros inhabilitados durante 10 días por lesiones el domingo.

Carrasco abandonó el partido por Cleveland luego del golpe en una línea de Joe Mauer en el segundo inning de la derrota el sábado por 9-3 ante los Mellizos de Minnesota. La lesión representa un duro golpe para las aspiraciones de los Indios, cuya sólida rotación los ha mantenido en la punta de la División Central de la Liga Americana.

El derecho de 31 años tiene marca de 8-5 con efectividad de 4,24 después de 15 aperturas y será sometido a pruebas el lunes para determinar la gravedad del daño, que incluso podría incluir una fractura.

"Eso es seguramente lo que estarían buscando", dijo el manager Terry Francona. "Por ahora lo consideran una contusión, que sería algo afortunado y con lo que estaríamos contentos en verdad".



Carlos Carrasco just took a line shot off the bat of Joe Mauer. pic.twitter.com/SAQDq5jHbn