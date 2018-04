Washington — De vuelta tras una lesión, Michael Conforto rompió el empate al conectar un jonrón de dos carreras ante Stephen Strasburg, Yoenis Céspedes también la desapareció ante el as, y Jay Bruce añadió un grand slam que amplió el margen, con lo que los Mets de Nueva York doblegaron el jueves 8-2 a Washington en la apertura de temporada de los Nacionales como locales.

SEE THE SLAM: @JayBruce87 with the Grand Slam that put the Mets up 8-2 on the Nats! ???????? pic.twitter.com/nl4aTSRQ8P