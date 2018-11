Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, y Mookie Betts, de los campeones Medias Rojas de Boston, obtuvieron este jueves los premios de Jugadoras Más Valiosos (JMV) de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, de las Grandes Ligas.

El boricua de los Cachorros de Chicago, Javier Báez, y el tecera base de los Rockies de Colorado, Nolan Arenado, fueron finalistas por el premio en la Nacional. El intermedista bayamonés terminó segundo en la votación.

Yelich obtuvo 29 de los 30 votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para el primer lugar. Báez no obtuvo ninguna mención en el primer renglón. Sacó 19 votos en el segundo puesto, y cuatro en el tercero.

