Los Ángeles — Muchos seguidores de los Medias Rojas esperan para saber si J.D. Martínez jugará de inicio el tercer encuentro de la Serie Mundial. Por ahora, todo lo que se sabe es que Boston no mudará a un jardinero estelar hacia el cuadro para que Martínez tenga actividad.

“¿Mookie Betts en segunda? No, él no juega la segunda base. Bueno, no jugará de inicio en la segunda base”, zanjó el jueves el manager de Boston, Alex Cora.

Los Medias Rojas tienen una ventaja de 2-0 en la serie, y han surgido especulaciones sobre qué harán el viernes, cuando no podrán utilizar a un bateador designado en el Dodger Stadium, parque de la Liga Nacional.

Martínez es el principal designado de Boston, y lideró las mayores con 130 remolcadas. Produjo dos carreras en cada una de las dos victorias en el Fenway Park, y ha conectado de 7-3 en el Clásico de Otoño.

En el primer encuentro, Martínez se torció el tobillo derecho cuando pisó la intermedia, al conectar un doblete. Siguió en el encuentro y aportó un hit clave en el segundo compromiso, el miércoles en el Fenway.

Luego de la última victoria, Martínez dijo que planeaba participar en el tercer juego. Durante esta temporada, figuró 57 veces de inicio en el jardín, tanto el izquierdo como el derecho.

Los Medias Rojas viajaron a Los Ángeles el jueves, y Cora estuvo en el parque, donde se le preguntó si Martínez tendría participación.

“Ya veremos. De verdad, él se sintió mejor hoy, estuvo caminando, recibió tratamiento mientras veníamos para acá. Va a recibir atención mañana en la mañana. Por la tarde vamos a decidir”, respondió Cora.

La lesión “lucía mal al comienzo del juego, pero luego pareció que él se movía mejor. Tomaremos la decisión, y él nos informará cómo está”, añadió el piloto puertorriqueño.

Si Martínez juega como guardabosque, perdería su puesto Betts en el jardín derecho, Jackie Bradley Jr en el central o Andrew Benintendi en el izquierdo.

Bradley fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y suele destacarse a la defensiva. Benintendi pegó cuatro imparables ante los Dodgers en el primer juego y realizó una estupenda atrapada frente al Monstruo Verde en el segundo.

Surgieron versiones de que Betts, candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el presente año, podría ser intermedista. Ello permitiría que Martínez, Benintendi y Bradley permanecieran en la alineación.

Betts jugó 14 veces de inicio como camarero en 2014, su temporada de novato. Estuvo una vez en la segunda almohadilla este año, durante seis innings, tras un encuentro realizado en agosto, en el que se lastimó Ian Kisnler.

Kinsler comenzó en segunda durante los dos primeros juegos ante los Dodgers.

Se le mencionó a Cora que mucha gente se preguntaba qué alineación emplearía Boston.

“Yo también me lo pregunto”, dijo.