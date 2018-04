Mineápolis — El dominicano Miguel Sanó empató el encuentro mediante un jonrón de dos carreras en el sexto inning, uno antes de que Mitch Garver disparara un vuelacerca que significó la ventaja, en el duelo que los Mellizos de Minnesota ganaron el jueves 4-2 a los Marineros de Seattle.

La ventaja de Minnesota se amplió en la octava entrada, cuando el boricua Eddie Rosario aportó también un jonrón. Así, Minnesota salió airoso en su primer duelo como local en la temporada.

Fernando Rodney resolvió el noveno capítulo para agenciarse su primer salvamento con los Mellizos. La actuación del dominicano coronó una racha de cuatro innings y dos tercios sin admitir anotación por parte del bullpen, tras la apertura de Kyle Gibson.

Zach Cuke (1-0) se embolsó el triunfo, mientras que Addison Reed repartió dos ponches durante una labor perfecta en la octava entrada.

La derrota fue al registro de Dan Altavilla (0-1).

Por los Marineros, los dominicanos Jean Segura de 4-2 con una anotada, Robinson Canó de 5-1.

Eddie Rosario put the cherry on top of today's #MNTwins victory on the home opener. This was his first tater of the year, giving the Twins 12 homers in their first six games. pic.twitter.com/PVs0IbL8BP