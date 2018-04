Baltimore — El derecho Kyle Gibson no permitió un solo imparable de los Orioles en seis entradas y fue relevado por Ryan Pressly, quien mantuvo intacto el juego sin hit hasta el octavo capítulo para que los Mellizos de Minnesota derrotaran el sábado 6-2 a Baltimore.

Gibson, Pressly y el venezolano Gabriel Moya se combinaron en una faena de tres inatrapables.

Minnesota se recuperó así tras caer el jueves ante Baltimore tras 11 innings, en lo que fue su debut en la campaña.

Gibson (1-0) repartió seis ponches y cinco boletos. Aunque el pitcher de 30 años no permitió que un solo rival avanzara más allá de la inicial, el manager Paul Molitor consideró que debía retirarlo del montículo tras una labor de 102 lanzamientos y en una noche fría.

El último bateador al que enfrentó Gibson fue Trey Mancini, quien conectó una línea al bosque izquierdo. El puertorriqueño Eddie Rosario le echó el guante a la pelota, que saltó, antes de que el propio jardinero la atrapara con la otra mano.

Pressly laboró de manera perfecta en el séptimo capítulo y sacó dos outs en el octavo, antes de que Jonathan Schoop rompiera el sin hit mediante un sencillo.

