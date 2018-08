Chicago— Eddie Rosario conectó un sencillo que rompió el empate en la novena entrada, y los Mellizos de Minnesota vencieron el martes 5-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Michael Kopech cumplió su esperado debut con los Medias Blancas, pero éste se abrevió debido a una interrupción por la lluvia.

