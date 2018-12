El lanzador puertorriqueño Edwin Díaz se describió como “emocionado” al ser presentado hoy por los Mets de Nueva York.

Díaz, quien lideró las Grandes Ligas con 57 juegos salvados la pasada temporada, tuvo hoy su primer intercambio con los medios neoyorquinos junto al dominicano Robinson Canó. Ambos llegaron a los Mets en un cambio desde los Marineros de Seattle, quienes recibieron al jardinero Jay Bruce, al relevista Anthony Swarzak y a los prospectos Justin Dunn, Jarred Kelenic y el dominicano Gerson Bautista, lanzador derecho.

“Estaba emocionado y diciéndome, ‘oye, voy para Nueva York’. Estoy emocionado con esto”, dijo Díaz en la conferencia, cuando le preguntaron qué vino a su mente cuando comenzó a sonar la transacción de él y Canó a Nueva York.

Para Díaz, será un cambio drástico. Llega a la Liga Nacional y un mercado importante como Nueva York, donde tendrá mucho más presión que en Seattle.

“Nueva York es un mercado fuerte, pero yo soy un muchacho que trabaja fuerte y sé que tengo que trabajar fuerte para estar aquí. Estoy contento de estar aquí en Nueva York y de poder demostrar las habilidades mías en el terreno”, aseguró.

Díaz, incluso, le aseguró a los fanáticos de los Mets “que llegamos aquí para ganar e intentar de alcanzar la Serie Mundial y conseguir ese anillo”.

Por su parte, el gerente general de los Mets, Brodie Van Wagenen, describió a Canó “como uno de los mejores segunda base en la historia del juego” y a Díaz “como el mejor cerrador hoy día”.

Van Wagenen, además, enfatizó que esta no sería la última transacción de los Mets y que intentarán fortalecer aún más la plantilla. Los Mets vienen de finalizar cuartos en la División del Este de la Liga Nacional con marca de 77-85 en la pasada temporada.

