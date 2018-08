El puertorriqueño Edwin Díaz hizo historia para la franquicia de los Marineros deSeattle la noche del viernes y ahora está a punto de ganarle una apuesta a su dirigente, Scott Servais, a quien convenció durante la presente temporada de realizarse el mismo tipo de recorte moderno del boricua si llegaba a los 50 salvamentos en la campaña.

El “Sugar” se apuntó la noche del viernes su rescate número 49, dejando en el olvido la antigua marca del equipo de 48, que estaba en poder del dominicano Fernando Rodney desde 2014. Con un salvamento más, que podría llegar tan pronto como este sábado, Servais se verá obligado a ir a la barbería.

Go @Mariners! Edwin Diaz with his 34th save. Just 16 more, and Scott Servais will have to get this haircut ????? pic.twitter.com/6Ah93k5REc