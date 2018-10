El puertorriqueño Charlie Montoyo, exjugador de Grandes Ligas y actual coach, fue nombrado hoy, jueves, como el nuevo dirigente de los Azulejos de Toronto en el béisbol de las Grandes Ligas.

Welcome aboard, Skip!



We're excited to name Charlie Montoyo the 13th Manager in #BlueJays history.